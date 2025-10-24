Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Ocurrió este jueves por la tarde en Godoy Cruz. El Centro Estratégico de Operaciones observó a uno de los jóvenes manipulando el arma, que luego fue hallada dentro de un bolso.

Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 16, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó por cámaras una situación sospechosa en la zona del Acceso Sur, en Godoy Cruz. En las imágenes se observó a tres menores, uno de ellos manipulando un arma de fuego tipo revólver de color oscuro que luego guardó en un bolso tipo morral negro.

De inmediato, el personal del centro dio aviso al despachador y se envió un móvil policial. Los efectivos arribaron rápidamente, identificaron a los involucrados y realizaron una requisa que arrojó resultado positivo: dentro del bolso se encontró el arma de fuego.

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz tomó intervención y ordenó la confección de las actuaciones correspondientes y el desgravado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Preguntas rápidas sobre el secuestro de un arma a menores

¿Dónde fue el hecho de los menores con un arma en Mendoza?
En la zona del Acceso Sur, en el departamento de Godoy Cruz.

¿Cómo se detectó la presencia del arma?
A través de una cámara del Centro Estratégico de Operaciones.

¿Qué encontró la Policía en el bolso?
Un arma de fuego tipo revólver de color oscuro.

¿Quién intervino en la causa?
Interviene la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

¿Los menores quedaron a disposición de la justicia?
Quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente para las actuaciones de rigor.

También puedes leer

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Te puede interesar

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV

Marcha de jubilados en Mendoza

Carolina Jacky prometió impulsar el juicio político a Javier Milei por violar derechos

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes