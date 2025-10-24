Ocurrió este jueves por la tarde en Godoy Cruz. El Centro Estratégico de Operaciones observó a uno de los jóvenes manipulando el arma, que luego fue hallada dentro de un bolso.

Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 16, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó por cámaras una situación sospechosa en la zona del Acceso Sur, en Godoy Cruz. En las imágenes se observó a tres menores, uno de ellos manipulando un arma de fuego tipo revólver de color oscuro que luego guardó en un bolso tipo morral negro.

De inmediato, el personal del centro dio aviso al despachador y se envió un móvil policial. Los efectivos arribaron rápidamente, identificaron a los involucrados y realizaron una requisa que arrojó resultado positivo: dentro del bolso se encontró el arma de fuego.

La Oficina Fiscal de Godoy Cruz tomó intervención y ordenó la confección de las actuaciones correspondientes y el desgravado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Preguntas rápidas sobre el secuestro de un arma a menores

¿Dónde fue el hecho de los menores con un arma en Mendoza?

En la zona del Acceso Sur, en el departamento de Godoy Cruz.

¿Cómo se detectó la presencia del arma?

A través de una cámara del Centro Estratégico de Operaciones.

¿Qué encontró la Policía en el bolso?

Un arma de fuego tipo revólver de color oscuro.

¿Quién intervino en la causa?

Interviene la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

¿Los menores quedaron a disposición de la justicia?

Quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente para las actuaciones de rigor.