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Massive Attack vuelve con “Boots on the Ground” con Tom Waits: una denuncia contra el autoritarismo

La banda británica Massive Attack lanzó su primera canción en años y sorprendió al sumar a Tom Waits en una obra cargada de crítica política, que apunta contra el avance del autoritarismo y la represión estatal en el mundo.

El regreso discográfico de Massive Attack no pasó inadvertido, con “Boots on the Ground”, el influyente grupo de Bristol que presentó su primera canción desde el EP Eutopia y lo hizo con una colaboración inesperada: la del icónico Tom Waits.

El resultado es una pieza intensa, oscura y profundamente política que retoma una de las marcas históricas del grupo: el uso de la música como herramienta de crítica social frente a los conflictos contemporáneos.

¿Qué significa “Boots on the Ground” y por qué genera impacto?

Desde su concepción, “Boots on the Ground” fue pensada como una intervención artística en un contexto global atravesado por la polarización y el endurecimiento de los discursos políticos. En un comunicado oficial, Massive Attack definió el lanzamiento como una respuesta directa al “clima de caos” actual.

El grupo advirtió sobre una preocupante convergencia entre autoritarismo estatal, militarización de las fuerzas policiales y prácticas políticas de corte neofascista en distintas regiones del hemisferio occidental. En ese sentido, la canción no es solo un regreso musical, sino también una declaración de principios.

La obra se inscribe en la tradición del colectivo británico, que desde sus inicios ha vinculado su propuesta artística con la denuncia social y el cuestionamiento al poder.

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¿Qué aporta Tom Waits a la nueva canción de Massive Attack?

La participación de Tom Waits eleva la potencia expresiva del tema. Con su característico registro áspero y su estilo narrativo cargado de simbolismo, el músico aporta una dimensión dramática que refuerza el mensaje de denuncia.

En uno de los pasajes más contundentes, Waits lanza una frase que interpela directamente al aparato estatal, aportando crudeza y tensión al relato. Su intervención no es decorativa: es central para construir el clima inquietante que atraviesa toda la composición.

Además, el artista subrayó el espíritu del proyecto con una declaración que sintetiza el tono de la obra, reforzando su mirada crítica sobre el presente global.

¿Cómo es el videoclip y qué mensaje transmite?

El videoclip, codirigido por Massive Attack junto al artista visual The Final Eye, amplifica el posicionamiento político de la canción.

La pieza combina imágenes de protestas del movimiento Black Lives Matter con registros de operativos del ICE. Este montaje establece un paralelo directo entre la represión estatal, el control migratorio y las tensiones raciales en Estados Unidos.

El resultado es un documento audiovisual que retrata un momento de alta conflictividad social y política, reforzando la idea de que la música puede funcionar como una forma de intervención crítica en la realidad.

¿Por qué este lanzamiento refuerza la identidad de Massive Attack?

Lejos de tratarse de un hecho aislado, “Boots on the Ground” reafirma la identidad de Massive Attack como un proyecto comprometido con su tiempo.

La inclusión de Tom Waits —quien además participa junto a su esposa Kathleen Brennan y su hijo Casey Waits— aporta una dimensión colectiva y generacional a la obra. Esta colaboración no solo suma peso artístico, sino que también amplifica el alcance del mensaje.

El lanzamiento, además, incluye una edición especial en vinilo de 12 pulgadas que incorpora en su lado B la pieza hablada “The Fly”, marcando el regreso autoral de Waits tras más de una década sin publicar material propio.

¿Qué deja “Boots on the Ground” en el contexto actual?

En el pulso central de “Boots on the Ground” se condensa una advertencia clara: el autoritarismo, según sus creadores, vuelve a ganar terreno en distintas partes del mundo.

La canción funciona como un llamado de atención y, al mismo tiempo, como una expresión artística que busca interpelar al oyente. En tiempos de creciente tensión política y social, Massive Attack vuelve a posicionarse como una voz crítica dentro de la música contemporánea.

Con este lanzamiento, la banda no solo marca su regreso, sino que también reafirma su rol como referente de una música comprometida, capaz de dialogar con los conflictos más urgentes del presente.

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