El proyecto ferroviario fue declarado de interés público nacional y prevé una inversión superior a los $257 mil millones. El acuerdo busca reactivar el transporte de pasajeros y cargas en la provincia.

El Gobierno de Mendoza dio este lunes un paso decisivo hacia la recuperación del transporte ferroviario en la provincia, al anunciar la firma de un acuerdo con la Nación para declarar de interés público el proyecto “Tren de Cercanías Mendoza”, que prevé una inversión superior a los $257 mil millones para reactivar el servicio de pasajeros y cargas.

Un paso clave para recuperar el tren mendocino

Este lunes, a través del Boletín Oficial de Mendoza, el Gobierno provincial informó la firma de un acuerdo con la Nación para declarar de interés el proyecto “Tren de Cercanía Mendoza”, una iniciativa que apunta a recuperar el transporte ferroviario en la provincia después de décadas de inactividad.

El acta cuenta con las firmas del secretario de Transporte, Luis Pierrini; el presidente de Belgrano Cargas y Logística SA, Alejandro Núñez; el presidente de Ferrocarriles Argentinos SE, Luis Canedi; el titular de Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA, Leonardo Comperatore; y el gobernador Alfredo Cornejo.

Un proyecto de interés nacional

Según se detalla en el decreto, el acuerdo declara “de interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina” la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas, la renovación de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de nuevas tecnologías para modernizar el sistema.

El objetivo general es mejorar la conectividad, impulsar las economías regionales y generar empleo, bajo criterios de equidad y desarrollo territorial.

Inversión y licitación

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial —a cargo de Natalio Mema—, aprobó la documentación técnica y legal necesaria para avanzar con el llamado a licitación pública de la obra “Tren de Cercanías”.

El proyecto prevé una inversión total estimada en $257.231.097.763,60, distribuida de la siguiente manera:

Obra básica: $212.886.714.451,63

$212.886.714.451,63 Variaciones de precios: $44.344.383.311,97

$44.344.383.311,97 Gastos generales de obra: $10.000.000

Hito histórico

Con este acuerdo, Mendoza da un paso decisivo hacia la recuperación del transporte ferroviario, un servicio clave para mejorar la movilidad y potenciar la integración regional.