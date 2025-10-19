Matías Lammens adquirió el 80% de Bodega Atamisque, en Tupungato, a través de su empresa Ñuque Mapu. La familia del belga John Du Monceau seguirá como socia minoritaria.

Pese a la crisis que golpea al negocio del vino argentino, el exministro de Turismo, Matías Lammens, compró el 80% del paquete accionario de Bodega Atamisque, ubicada sobre la Ruta Provincial 86 en Tupungato, Valle de Uco. La operación se concretó a través de Ñuque Mapu, empresa dedicada a la distribución de vinos y que también pertenece al actual diputado porteño.

Según reflejaron medios nacionales, entre ellos Clarín, la familia del empresario belga John Du Monceau —fundador de la bodega— conservará una participación minoritaria. Atamisque nació en 2007 y produce alrededor de 500 mil botellas al año.

De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, el objetivo de la transacción es fortalecer la presencia de la marca en góndolas y potenciar las exportaciones en los mercados donde ya logró insertarse.