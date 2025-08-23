La banda de rock oriunda del Este de Mendoza volverá a las tablas el próximo sábado 30 de agosto en la Sala Chalo Tulián en el Espacio Cultural Le Parc, en Guaymallén, con entrada libre y gratuita.

La banda de rock mendocina, T.R.E.N. (Tanto Rock es Necesario), nacida en el Este de la provincia cuyana, presentará su actual repertorio con la inclusión de nuevas canciones el próximo sábado 30 de agosto en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Ese día, cerca de las 21.00, la sala Chalo Tulián quedará habilitada para la concurrencia que asistirá al show de la agrupación integrada por Gallineto Giménez, en bajo y voz, Enzo Compagnucci, batería y Emiliano Di Césare, guitarra.

El power trío ofrecerá su ritual rítmico, compuesto de 17 canciones, durante cerca de una hora y media, incluyendo cortes recientemente grabados en el Estudio La Ollita Records, propiedad del músico esteño Marcelo Muscolini y con el trabajo del técnico de grabación de Gustavo Velásquez, en el departamento de Rivadavia.

La grabación -de Brina Lunática, Conmovido y La Tormenta- de batería, bajo y segunda guitarra se realizó en tiempo real, (en vivo) y la primera guitarra, voz y coros por separado.

El concierto organizado por la Secretaría de Cultura de Mendoza será con entrada libre y gratuita y tendrá una capacidad para 200 personas por lo que se sugiere asistir con tiempo para ocupar los lugares limitados.

TREN – BRINA LUNÁTICA

TREN – CONMOVIDO

TREN – LA TORMENTA