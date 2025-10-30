El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Quirós, ordenó al PAMI restablecer el 100% de cobertura en medicamentos para todos sus afiliados. La medida responde a un reclamo de la APDH y tiene alcance nacional.

El juez federal Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, emitió una resolución de gran impacto social que obliga al PAMI a restituir la cobertura del 100% en medicamentos para todos sus afiliados en todo el país.

La medida responde a un recurso presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que denunció un recorte en el acceso al programa “Vivir Mejor”, vigente desde 2020.

Qué dispuso el fallo del juez Quirós

La resolución suspende dos disposiciones del PAMI dictadas en 2024 que habían restringido la cobertura total, dejándola solo para jubilados con bajos ingresos y sin propiedades.

El juez consideró que esas normas “imponían una carga irrazonable y desproporcionada”, afectando a millones de adultos mayores que dependen de la obra social estatal.

En consecuencia, el PAMI deberá dejar sin efecto los filtros socioeconómicos y volver a entregar los medicamentos esenciales del vademécum oficial sin exigir comprobantes de ingresos o patrimonio.

Fundamentos y alcance nacional

El magistrado fundamentó su decisión en que el Estado tiene mecanismos internos para verificar la situación económica de los afiliados, sin necesidad de exigir trámites adicionales que obstaculicen el acceso a los medicamentos.

La APDH celebró la medida, destacando que “marca un precedente en defensa de los derechos sociales de los jubilados y pensionados” y frena un retroceso en materia de salud pública.

El fallo tiene alcance nacional y unifica el tratamiento judicial de numerosos reclamos similares presentados en provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Buenos Aires.

Plazos y próximos pasos

El juzgado otorgó al PAMI, dirigido por Esteban Leguízamo, un plazo de diez días para informar sobre el cumplimiento de la sentencia.

Aunque se prevé que el organismo apelará la medida, la Justicia dispuso que la apelación será con efecto devolutivo, lo que implica que el fallo debe cumplirse de inmediato, incluso mientras se revisa en instancias superiores.