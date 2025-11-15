Dos jóvenes resultaron gravemente heridas luego de un violento despiste ocurrido en el Corredor del Oeste, en Luján de Cuyo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Central y permanecen internadas con lesiones de alta complejidad.

Un grave accidente vial registrado durante las primeras horas de este sábado en el Corredor del Oeste dejó como saldo a dos mujeres en estado crítico. El hecho ocurrió cuando un Chevrolet Corsa, conducido por una joven de 18 años, perdió el dominio del rodado por motivos que aún se investigan y terminó despistando hacia la banquina este.

Cómo ocurrió el siniestro

Según información del Ministerio de Seguridad, el vehículo circulaba de sur a norte cuando, por razones aún no esclarecidas, la conductora realizó una maniobra descontrolada que provocó la salida de la calzada y el posterior impacto en la banquina.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió en el lugar a la conductora y a su acompañante, de 24 años, quienes fueron derivadas de urgencia al Hospital Central debido a la gravedad de las heridas.

El estado de salud de las víctimas

En el Hospital Central, los médicos confirmaron que la conductora, A.C., sufrió una fractura de costilla con perforación de pulmón y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Su acompañante, identificada como N.Q.C., presenta un cuadro aún más delicado: politraumatismo con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, por lo que permanece internada en terapia intensiva.

Investigación en curso

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y viales, que trabajan para determinar las causas del despiste y reconstruir la mecánica del siniestro.