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San Martín: dijo que lo golpeó un caballo, pero los médicos confirmaron que tenía una herida de bala

Un hombre de 61 años llegó al Hospital Perrupato durante la madrugada con una lesión en la cabeza y aseguró haber sido golpeado por un caballo. Sin embargo, los estudios médicos revelaron que presentaba una herida compatible con un disparo, lo que activó una investigación judicial para esclarecer el confuso episodio.

Un llamativo y confuso suceso policial se registró durante la madrugada de este domingo en el departamento de San Martín, cuando un hombre de 61 años ingresó al Hospital Alfredo Perrupato con una grave lesión en la cabeza y dijo que había sido golpeado por un caballo cuando en realidad tenía una herida de bala.

El episodio ocurrió alrededor de las 02:16 horas, cuando el paciente se presentó por sus propios medios en el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato. Allí manifestó ante los profesionales de guardia que había sido golpeado por un caballo, intentando explicar el origen de la herida que presentaba.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un accidente rural terminó transformándose en un caso bajo investigación judicial, luego de que los médicos detectaran inconsistencias entre el relato del paciente y el cuadro clínico observado.

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¿Por qué los médicos dudaron de la versión del hombre?

Tras su ingreso, el hombre fue asistido por el equipo médico, que decidió someterlo a distintos estudios para evaluar la gravedad de la lesión. Fue en ese contexto cuando surgieron las primeras dudas.

Los especialistas determinaron que la herida en la cabeza no era compatible con un golpe provocado por un animal, sino que presentaba características típicas de un impacto de arma de fuego. Este diagnóstico cambió por completo el enfoque del caso y obligó a dar intervención a las autoridades policiales.

Las diferencias entre el relato inicial del paciente y el informe médico encendieron las alertas, ya que este tipo de lesiones requiere un abordaje específico y suele estar vinculado a hechos de mayor gravedad.

¿Cuándo ocurrió realmente el hecho?

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el incidente no se habría producido durante la madrugada en la que el hombre acudió al hospital, sino el día anterior.

Esto implica que el paciente habría permanecido varias horas sin recibir atención médica, a pesar de la gravedad de la lesión. Recién al día siguiente decidió presentarse en un centro asistencial, desde donde fue derivado al hospital regional para una evaluación más compleja.

Este dato también forma parte de la investigación en curso, ya que podría aportar elementos clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

¿Qué dijo el hombre tras el diagnóstico?

A pesar de la confirmación médica de que se trataba de una herida de bala, el hombre sostuvo su versión inicial. Insistió en que la lesión fue producto de un golpe de caballo, sin brindar mayores detalles ni modificar su relato.

Esta postura generó aún más interrogantes para los investigadores, que ahora buscan determinar si se trata de un intento de encubrimiento, una confusión o si existen otras personas involucradas en el episodio.

El silencio o la falta de precisión en este tipo de casos suele dificultar el avance de las investigaciones, especialmente cuando no hay testigos directos o elementos claros en la escena.

¿Qué medidas tomó la Justicia en este caso?

Ante la evidente contradicción entre el testimonio del paciente y el diagnóstico médico, la Justicia decidió intervenir de inmediato. Se inició una causa para esclarecer las circunstancias en las que el hombre recibió el disparo.

Por estas horas, se espera la recolección de pruebas, posibles peritajes y la toma de declaraciones que permitan reconstruir el hecho. También se analizará si hubo participación de terceros o si se trató de un episodio aislado.

Además, no se descarta que se realicen estudios complementarios para determinar el tipo de arma utilizada y la trayectoria del proyectil, lo que podría aportar información clave para la causa.

¿Qué se sabe hasta ahora del estado de salud?

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre la evolución del paciente, se confirmó que permanece bajo atención médica en el hospital. Su estado de salud y su estabilidad serán determinantes para avanzar con su declaración formal ante la Justicia.

Este tipo de casos, donde los relatos no coinciden con las evidencias médicas, suelen requerir un abordaje integral que combine peritajes técnicos, investigación policial y análisis judicial.

El suceso generó sorpresa en la comunidad local, no solo por la gravedad de la lesión, sino también por la inusual explicación brindada por el propio protagonista. Con el correr de las horas, se espera que surjan más precisiones que permitan esclarecer qué ocurrió realmente en este episodio.

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