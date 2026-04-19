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Accidente doméstico

Una niña de dos años se intoxicó con lavandina en San Carlos y fue derivada al Hospital Notti

Una niña de dos años debió ser hospitalizada tras ingerir accidentalmente una mezcla con lavandina en su casa de San Carlos. El hecho ocurrió durante la madrugada y motivó un operativo de urgencia, con traslado inicial al hospital local y posterior derivación al Notti, donde permanece bajo control médico especializado.

Una niña de apenas dos años se intoxicó con lavandina y encendió las alarmas en el departamento de San Carlos durante la madrugada del sábado luego de que debiera ser atendida y derivada al Hospital Notti en Guaymallén.

El episodio, que ocurrió en el distrito de Tres Esquinas, expone una vez más los riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento de productos de limpieza en hogares con menores.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Libertad, desde donde se realizó un llamado al 911 pasados los primeros minutos de la medianoche. La urgencia del pedido estaba directamente relacionada con el estado de la menor, quien había ingerido de manera accidental un líquido que contenía lavandina.

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¿Cómo ocurrió la intoxicación de la niña en San Carlos?

De acuerdo con el testimonio aportado por la madre a los servicios de emergencia, la situación se produjo en cuestión de segundos. La pequeña logró alcanzar una botella que se encontraba sobre una mesada, en un espacio aparentemente accesible dentro del hogar.

El recipiente contenía una mezcla de agua con lavandina, una práctica común en tareas de limpieza cotidiana, pero que puede representar un riesgo significativo si no se toman las medidas de resguardo adecuadas. La niña ingirió parte del contenido antes de que los adultos presentes advirtieran la situación y pudieran intervenir.

Este tipo de accidentes domésticos suele producirse por descuidos mínimos, pero con consecuencias potencialmente graves, especialmente en menores de corta edad, que son más vulnerables a sustancias químicas.

¿Cuál fue el estado de salud y cómo actuaron los médicos?

Ante la emergencia, la menor fue trasladada en primera instancia al hospital Victorino Tagarelli, ubicado en San Carlos, donde recibió una evaluación inicial por parte del personal médico de guardia.

Sin embargo, debido a la edad de la paciente y al tipo de sustancia ingerida, se decidió su derivación al Hospital Humberto Notti, centro pediátrico de referencia en la provincia. Allí quedó internada bajo observación especializada para monitorear su evolución y prevenir posibles complicaciones derivadas de la intoxicación.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución clínica, aunque se indicó que permanece bajo seguimiento estricto por parte de profesionales de la salud.

¿Qué medidas tomó la justicia tras el hecho?

Como ocurre en este tipo de situaciones que involucran a menores, la justicia tomó intervención inmediata para esclarecer las circunstancias del suceso. Se inició un expediente con el objetivo de determinar responsabilidades y confirmar cómo se produjo el acceso de la niña al producto químico.

En este marco, efectivos policiales realizaron el secuestro del envase que contenía la sustancia ingerida. El mismo será sometido a peritajes para establecer con precisión la concentración de lavandina presente en la mezcla y evaluar su potencial toxicidad.

Estas actuaciones forman parte del protocolo habitual en casos de intoxicación infantil, donde se busca no solo esclarecer el hecho puntual, sino también prevenir situaciones similares a futuro.

¿Cómo prevenir intoxicaciones domésticas en niños?

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar los cuidados en el hogar, especialmente cuando hay niños pequeños. Los productos de limpieza, como la lavandina, detergentes o desinfectantes, deben almacenarse siempre fuera del alcance de los menores.

Algunas recomendaciones clave incluyen:

  • Guardar los productos en lugares altos o con llave
  • Evitar reutilizar envases de bebidas para almacenar sustancias químicas
  • Mantener siempre los recipientes correctamente cerrados
  • No dejar mezclas preparadas al alcance de los niños
  • Supervisar de manera constante a los menores en espacios donde haya productos peligrosos

Los especialistas advierten que incluso pequeñas cantidades de estos líquidos pueden generar cuadros graves, por lo que la prevención resulta fundamental.

Este tipo de episodios, aunque frecuentes, son completamente evitables si se adoptan medidas básicas de seguridad en el hogar. La rápida reacción de la familia y la intervención médica fueron claves en este caso, pero la atención sigue centrada en la evolución de la menor.

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