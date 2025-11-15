Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a primer año: más de 30 mil estudiantes ya tienen banco

La Dirección General de Escuelas realizó la segunda corrida informática del proceso de ingreso al Nivel Secundario. Con esta nueva instancia, la provincia supera los 30 mil estudiantes con banco confirmado para el ciclo lectivo 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) realizó este viernes la segunda corrida informática del ingreso a primer año del Nivel Secundario. Con esta instancia, más de 30 mil estudiantes de toda la provincia ya tienen asegurado su banco para el ciclo lectivo 2026.

Los resultados se publicarán el lunes 17 de noviembre y las familias deberán confirmar la vacante de manera presencial entre el 18 y 20 de noviembre.

Datos clave del proceso de ingreso 2026

ConceptoNúmero / Información
Total de estudiantes con banco asignadoMás de 30 mil
Aspirantes que participaron en la segunda instancia9.182
Fecha de publicación de resultadosLunes 17 de noviembre
Confirmación presencial18 al 20 de noviembre
Vacantes aún disponiblesMás de 3 mil
Estudiantes que eligieron escuelas privadas/no DGECerca de 7 mil

Autoridades presentes y transparencia del proceso

El acto contó con la presencia de la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos; la coordinadora de GEI, Claudia Federici; la subdirectora de Educación Secundaria, Silvia Vega; y la coordinadora de Educación Técnica, Laura Quiroga.
La escribana Viviana Talquenca supervisó el procedimiento para garantizar transparencia.

Yenarópulos destacó que la asignación se realizó mediante un sistema informatizado basado en orden de mérito.

Más de 3 mil vacantes aún disponibles

Las autoridades aclararon que todavía quedan más de 3 mil vacantes en escuelas de la DGE para quienes continúan en el proceso de asignación.
Durante esta instancia, las familias pudieron seleccionar entre 3 y 5 opciones educativas.

Próximas instancias de ingreso

Tercera instancia – Noviembre (presencial en Supervisión)

  • 25 al 28 de noviembre: asignación según vacantes disponibles.

Cuarta instancia – Diciembre (virtual y presencial)

  • 1 al 3 de diciembre: preinscripción virtual vía correo electrónico.
  • 4 al 10 de diciembre: asignación de banco.
  • 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

También puedes leer

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Estado del tiempo

Alerta para Gran Mendoza y el departamento de San Martín

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Te puede interesar

Ciclo lectivo 2026

Ingreso a primer año: más de 30 mil estudiantes ya tienen banco

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Estado del tiempo

Alerta para Gran Mendoza y el departamento de San Martín

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Alerta alimentaria

Lo que el decomiso de 200 kilos de carne en mal estado nos enseña en Mendoza

Mejor gol de temporada

Un golazo que le hicieron a la Lepra está nominado al Premio Puskas

La trampa perfecta

Cómo una joven de 23 recuperó su bicicleta robada con ingenio y determinación

Situación crítica

Gestión Petri: desde Mendoza confirman la grave crisis financiera de FAdeA

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: jueves con calor, viento norte y tormentas

Investigación en curso

Trata: allanan la casa de un exjugador de Independiente Rivadavia

Cuando fluye el magma

Llegaron las cenizas del volcán Planchón-Peteroa a Malargüe

Refuerzan seguridad

Crece la tensión en Mendoza por amenazas a colegios católicos

Copa Libertadores

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina