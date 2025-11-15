La Dirección General de Escuelas realizó la segunda corrida informática del proceso de ingreso al Nivel Secundario. Con esta nueva instancia, la provincia supera los 30 mil estudiantes con banco confirmado para el ciclo lectivo 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) realizó este viernes la segunda corrida informática del ingreso a primer año del Nivel Secundario. Con esta instancia, más de 30 mil estudiantes de toda la provincia ya tienen asegurado su banco para el ciclo lectivo 2026.

Los resultados se publicarán el lunes 17 de noviembre y las familias deberán confirmar la vacante de manera presencial entre el 18 y 20 de noviembre.

Datos clave del proceso de ingreso 2026

Concepto Número / Información Total de estudiantes con banco asignado Más de 30 mil Aspirantes que participaron en la segunda instancia 9.182 Fecha de publicación de resultados Lunes 17 de noviembre Confirmación presencial 18 al 20 de noviembre Vacantes aún disponibles Más de 3 mil Estudiantes que eligieron escuelas privadas/no DGE Cerca de 7 mil

Autoridades presentes y transparencia del proceso

El acto contó con la presencia de la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos; la coordinadora de GEI, Claudia Federici; la subdirectora de Educación Secundaria, Silvia Vega; y la coordinadora de Educación Técnica, Laura Quiroga.

La escribana Viviana Talquenca supervisó el procedimiento para garantizar transparencia.

Yenarópulos destacó que la asignación se realizó mediante un sistema informatizado basado en orden de mérito.

Más de 3 mil vacantes aún disponibles

Las autoridades aclararon que todavía quedan más de 3 mil vacantes en escuelas de la DGE para quienes continúan en el proceso de asignación.

Durante esta instancia, las familias pudieron seleccionar entre 3 y 5 opciones educativas.

Próximas instancias de ingreso

Tercera instancia – Noviembre (presencial en Supervisión)

25 al 28 de noviembre: asignación según vacantes disponibles.

Cuarta instancia – Diciembre (virtual y presencial)