Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

El Gobierno de Mendoza inició un proceso de oferta de líneas de financiamiento para emprendedores y cooperativas a asas preferenciales ofrecidas a través de Fondo para la Transformación y Crecimiento.

Desde el Ministerio de Producción se continuará con la difusión de las propuestas para reforzar el ecosistema productivo de la provincia, hasta el momento, las presentaciones se realizaron en Las Heras, Malargüe, Tupungato y San Martín, con muy buena recepción. Se trata de los programas Mendoza Emprende Produce II, Mendoza Emprende Ideas y Mendoza Coopera, líneas de financiamiento con tasas preferenciales canalizadas mediante el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTYC).

“Estas herramientas financieras buscan acompañar a emprendedores, pymes y cooperativas locales de base productiva, tecnológica y de servicios a la producción”, señaló Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas de la Provincia.

Explicaciones detalladas
Explicaciones detalladas.

La funcionaria agregó: “No sólo facilitan el acceso a créditos a tasas preferenciales, sino que también promueven la capacitación en gestión y educación financiera, claves para consolidar el ecosistema emprendedor en toda Mendoza”.

Y concluyó: “Queremos que cada idea con potencial productivo encuentre en el Estado un aliado para crecer, generar empleo y aportar valor a la provincia”.

Los espacios de promoción de estas líneas de financiamiento cuentan con la participación de representantes municipales y del equipo técnico de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, quienes brindan detalles sobre el alcance de cada programa.

Mendoza Emprende Produce II

Dirigido a emprendimientos con entre uno y siete años de antigüedad y certificado vigente mipyme.

Modalidad inversión productiva: créditos de hasta $ 20 millones para equipamiento, maquinaria y mejoras edilicias.

Modalidad capital de trabajo: hasta $ 10 millones para insumos y materia prima.

Tasas desde el 19 % anual, con plazos de hasta cinco años y períodos de gracia.

Amplia recepción de la iniciativa
Amplia recepción de la iniciativa.

Mendoza Emprende Ideas

Destinado a emprendimientos en etapa inicial (menos de un año de antigüedad).

Requisito: haber participado en programas de incubación, formación o aceleración del Ministerio de Producción en los últimos dos años.

Los proyectos deberán demostrar impacto positivo en lo social, ambiental o económico.

Acceso a créditos con condiciones flexibles, tasas preferenciales y plazos de hasta cinco años.

Mendoza Coopera

Línea destinada a cooperativas mendocinas.

Financia inversiones en infraestructura, equipamiento y capital de trabajo.

Equipo que recorrerá los departamentos
Equipo que recorrerá los departamentos

Garantías y condiciones

Las garantías aceptadas incluyen fianza personal, prenda sobre vehículos, hipoteca de inmuebles o avales de sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La Dirección de Emprendedores será responsable de auditar el uso de los fondos, asegurando así el impacto positivo de cada proyecto financiado.

También puedes leer

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

Corredor Bioceánico

El paso a Chile por Mendoza queda habilitado luego del último temporal

Hincha del Tomba

Hebe Casado opinó del polémico penal contra Independiente Rivadavia

Ciudad de Mendoza

Se dio cuenta que no estaba sola en casa y pudo salvarse a tiempo

Te puede interesar

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Incertidumbre en el mercado

Corrida bancaria: el fantasma de la corrupción golpea al Gobierno

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Invierno 2025

Así estará el estado del tiempo en Mendoza en la despedida de agosto

Corredor Bioceánico

El paso a Chile por Mendoza queda habilitado luego del último temporal

Hincha del Tomba

Hebe Casado opinó del polémico penal contra Independiente Rivadavia

Ciudad de Mendoza

Se dio cuenta que no estaba sola en casa y pudo salvarse a tiempo

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Conservación de especies

Captan la mayor migración libre de guanacos del mundo en Mendoza

San Rafael

Murió un joven luego de protagonizar un vuelco con su automóvil

Cuidados Paliativos

Desde el Notti respondieron a una denuncia de AMPROS por chicos con cáncer

Elecciones 2025

Pradines fulminó a Cornejo: “Pasó de Kirchner a Milei, es un capo”

Ciclismo de montaña

Mendoza recibe a los mejores exponentes del mountain bike nacional

Luego de días de viaje

Finalmente, el reactor de IMPSA llegó a Destilería de YPF de Luján de Cuyo

Estudiantes del departamento de General San Martín que ganaron la Copa Robótica Mendoza y que ahora irán a la final nacional.
Rumbo a la copa Argentina

Estudiantes de San Martín ganaron la Copa Robótica Mendoza

Paso a Chile cerrado

Mendoza, con Zonda y un frente frío con temporal de nieve

El más grande del país

El reactor de IMPSA se acerca a su destino final en Luján de Cuyo

En pleno reclamo

Un trabajador del INV murió tras una descompensación

Copa sudamericana

Godoy Cruz – Atlético Mineiro: así serán los cortes de calles

Cuna de Campeones III

Gino Renzo Pandolfino, el promotor más joven del país