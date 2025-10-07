Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contra la inseguridad

Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises

El objetivo del sistema de monitoreo y botón antipánico en taxis y remises de Mendoza es con el fin de proteger la integridad física y patrimonial de los usuarios, choferes y permisionarios

La Subsecretaria de Transporte de Mendoza reglamentó la implementación de un sistema de monitoreo y botón antipático en los taxis y remises que circulan por la provincia.

Según se desprende de la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza, “resulta necesario establecer una reglamentación precisa, tanto desde el plano legal como técnico-operativo, orientada específicamente a los permisionarios del servicio de transporte por Taxis y Remis, en lo referente a la implementación, mantenimiento, control y supervisión de sistemas de monitoreo y botón de pánico en el habitáculo de las unidades móviles habilitadas, con el fin primordial de proteger la integridad física y patrimonial de los usuarios, choferes y permisionarios”.

“La utilización de tecnologías de captación de imágenes en tiempo real en el interior de los vehículos y la implementación de botones de pánico no solo actúa como un mecanismo preventivo frente a posibles situaciones delictivas, sino que también reviste un rol fundamental como prueba documental en la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas, constituyéndose en un insumo de gran relevancia para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial”, se argumenta en los considerandos.

Además, sostiene que resulta adecuado incorporar el principio de actualización progresiva, habilitando a los permisionarios a sustituir o complementar los dispositivos existentes por soluciones tecnológicas de superior rendimiento, siempre y cuando cuenten con la debida certificación de funcionamiento y sean compatibles en términos de comunicación y transmisión de datos con el sistema centralizado de emergencias 911.

“La interoperabilidad efectiva entre los subsistemas instalados en los vehículos y el sistema centralizado de emergencias 911 constituye una condición indispensable para asegurar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones críticas, fortaleciendo así el sistema de seguridad pública general”, finaliza el paper.

También puedes leer

Escándalo libertario

Fred Machado: “El error de Espert fue negarme”, lanzó el empresario tras el escándalo

Contra la inseguridad

Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises

Programación de interés

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín

El pueblo tiene la palabra

Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería

Elecciones 2025

Mendoza recibió a María Eugenia Vidal quien se diferenció de La Libertad Avanza

Inseguridad local

Recibió un disparo en la cabeza porque quiso robar y quedó gravemente herido

Te puede interesar

San Rafael

Buscan en Mendoza intensamente a un chico de 15 desaparecido desde el lunes

Escándalo libertario

Fred Machado: “El error de Espert fue negarme”, lanzó el empresario tras el escándalo

Contra la inseguridad

Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises

Programación de interés

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín

El pueblo tiene la palabra

Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería

Elecciones 2025

Mendoza recibió a María Eugenia Vidal quien se diferenció de La Libertad Avanza

Inseguridad local

Recibió un disparo en la cabeza porque quiso robar y quedó gravemente herido

Elecciones 2025

Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael

Primera Nacional

El Lobo venció al Dragón y logró un gran objetivo: el pase a la finalísima

Ciclo lectivo 2026

Mendoza está lista para inscribir a niñas y niños que iniciarán la escuela primaria

Elecciones 2025

Espert renuncia por la conexión con el narcotraficante Fred Machado

Torneo Clausura

Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminó empatando

Básquet

San José tuvo un debut soñado en la Liga Nacional al derrotar a Gorriones

Elecciones 2025

José Luis Espert, Luis Rosales y Fred Machado: la relación que terminó en una balacera

San Rafael

Buscan a una adolescente que fue vista por última vez el viernes pasado

Contra la presión impositiva

Viñateros en alerta: “O solucionan la crisis de rentabilidad o habrá acampe en la ruta”

Estado del tiempo

Luego del Zonda bajó la temperatura en Mendoza por un frente frío

Estado del tiempo

Mendoza observa la ocurrencia de vientos por el ingreso de un frente frío

Elecciones 2025

Jacky comparó a Petri con Fargosi: “Es una vergüenza que no den el debate”

Fenómeno atmosférico

Mendoza se iluminó en la noche del sábado con una potente luz en el cielo