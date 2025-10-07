El objetivo del sistema de monitoreo y botón antipánico en taxis y remises de Mendoza es con el fin de proteger la integridad física y patrimonial de los usuarios, choferes y permisionarios

La Subsecretaria de Transporte de Mendoza reglamentó la implementación de un sistema de monitoreo y botón antipático en los taxis y remises que circulan por la provincia.

Según se desprende de la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza, “resulta necesario establecer una reglamentación precisa, tanto desde el plano legal como técnico-operativo, orientada específicamente a los permisionarios del servicio de transporte por Taxis y Remis, en lo referente a la implementación, mantenimiento, control y supervisión de sistemas de monitoreo y botón de pánico en el habitáculo de las unidades móviles habilitadas, con el fin primordial de proteger la integridad física y patrimonial de los usuarios, choferes y permisionarios”.

“La utilización de tecnologías de captación de imágenes en tiempo real en el interior de los vehículos y la implementación de botones de pánico no solo actúa como un mecanismo preventivo frente a posibles situaciones delictivas, sino que también reviste un rol fundamental como prueba documental en la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas, constituyéndose en un insumo de gran relevancia para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial”, se argumenta en los considerandos.

Además, sostiene que resulta adecuado incorporar el principio de actualización progresiva, habilitando a los permisionarios a sustituir o complementar los dispositivos existentes por soluciones tecnológicas de superior rendimiento, siempre y cuando cuenten con la debida certificación de funcionamiento y sean compatibles en términos de comunicación y transmisión de datos con el sistema centralizado de emergencias 911.

“La interoperabilidad efectiva entre los subsistemas instalados en los vehículos y el sistema centralizado de emergencias 911 constituye una condición indispensable para asegurar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones críticas, fortaleciendo así el sistema de seguridad pública general”, finaliza el paper.