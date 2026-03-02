Milei abrió las sesiones con 90 reformas y un discurso cargado de confrontación

El Presidente anunció “90 paquetes de reformas estructurales” ante un Parlamento renovado y más favorable a La Libertad Avanza. Hubo fuertes cruces con Unión por la Patria y la izquierda, gestos de tensión con Victoria Villarruel y respaldo dispar de gobernadores y diplomáticos.

El presidente Javier Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con un discurso de una hora y 42 minutos en el que anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales” y profundizó su confrontación con la oposición. En un recinto con mayor presencia de legisladores libertarios tras la última renovación parlamentaria, el mandatario celebró la aprobación de leyes clave durante el periodo anterior y proyectó un año legislativo que definió como el del “Congreso más reformista de la historia”.

Sin embargo, no brindó detalles concretos sobre la batería de iniciativas que pretende impulsar y reiteró ejes ya planteados en intervenciones anteriores.

¿Qué anunció Milei en la apertura de sesiones?

Durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Milei puso el foco en las reformas estructurales que, según afirmó, buscarán profundizar el rumbo económico y desregular sectores clave. Si bien habló de 90 paquetes de reformas, no especificó el contenido ni el cronograma de tratamiento parlamentario.

El mandatario destacó que el nuevo escenario legislativo favorece a La Libertad Avanza, que logró construir mayorías circunstanciales y aceitar vínculos con aliados para aprobar leyes durante el último periodo ordinario.

También insistió en la necesidad de avanzar en un “marco legal robusto” para el desarrollo productivo, cuestionando lo que definió como “prejuicios ambientalistas absurdos”, en una referencia que despertó reacciones en el recinto vinculadas a la Ley de Glaciares.

¿Cómo fue el clima político dentro del recinto?

El discurso estuvo atravesado por un fuerte tono confrontativo. Milei lanzó críticas directas contra Unión por la Patria y protagonizó cruces con legisladores de la izquierda, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

Desde las bancas opositoras se exhibieron carteles con consignas críticas, mientras que el Presidente respondió con descalificaciones y chicanas. También hubo menciones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que elevó aún más la tensión en el recinto.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó por el tono del mensaje presidencial y cuestionó la violencia verbal utilizada durante la exposición.

¿Qué pasó con Victoria Villarruel durante la Asamblea?

Uno de los focos estuvo puesto en la relación entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El saludo protocolar fue distante y sin gestos de cercanía, en contraste con el abrazo que el mandatario le dio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Villarruel abrió formalmente la Asamblea, pero durante el discurso presidencial no acompañó con aplausos los pasajes más celebrados por el oficialismo. La frialdad en la interacción volvió a alimentar versiones sobre la tensión interna en la fórmula presidencial.

¿Quiénes estuvieron presentes y cómo reaccionaron?

En los palcos se ubicaron los padres del Presidente y su hermana Karina Milei. Entre los invitados diplomáticos se destacó la presencia del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y del estadounidense Peter Lamelas, quien aplaudió referencias al vínculo con Estados Unidos.

Entre los gobernadores hubo asistencia dispar. Participaron, entre otros, Alfredo Cornejo, Jorge Macri y Martín Llaryora. Los aplausos desde ese sector fueron moderados.

También se observaron escenas de militancia en las galerías, con cánticos a favor del oficialismo y cruces verbales hacia la oposición.

¿Qué impacto puede tener el anuncio de las 90 reformas?

El anuncio abre interrogantes sobre la viabilidad política de un paquete tan amplio de transformaciones. Si bien el oficialismo se muestra fortalecido respecto a los primeros años de gestión, el Congreso continúa fragmentado y cada iniciativa requerirá acuerdos específicos.

Además, el tono confrontativo del discurso podría dificultar negociaciones con bloques dialoguistas, clave para alcanzar mayorías en proyectos sensibles.

La apertura de sesiones dejó en claro que Milei apuesta a profundizar su agenda reformista y sostener un perfil combativo frente a la oposición. El desafío será traducir esos anuncios en proyectos concretos y lograr el respaldo parlamentario necesario para convertirlos en ley.