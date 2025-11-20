Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Viento Zonda

¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

La DGE anunció que los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear no tendrán clases presenciales por ráfagas de viento Zonda. El resto de la provincia mantiene la actividad escolar normalmente.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este jueves se suspenderán las clases presenciales en el turno tarde para los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, debido a los pronósticos de viento Zonda. En estas zonas, las clases se dictarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza, mientras que el resto de la provincia continuará con la educación presencial habitual.

¿Qué departamentos de Mendoza tendrán clases virtuales?

Los departamentos afectados por la suspensión de clases presenciales son Malargüe, San Rafael y General Alvear.

¿Cuál es la razón de la suspensión de clases?

La medida se debe a las ráfagas de viento Zonda que podrían afectar la seguridad de estudiantes y docentes durante la jornada escolar.

¿Cómo se dictarán las clases en los departamentos afectados?

Los alumnos deberán conectarse a la plataforma Escuela Digital Mendoza para continuar sus clases de manera virtual durante el turno tarde.

También puedes leer

Cambió la referencia

Banco Central baja la tasa de interés al 20%: qué cambia para los plazos fijos

Fútbol argentino

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

La lista mundial

Las mejores bodegas del mundo: Mendoza lidera el ranking Forbes 2025

Viento Zonda

¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

Talento mendocino

Mariano Villalobos y el Aero Racing Team “volaron” en San Juan

Este viernes

“La Bestia” Damián Castro se presenta este viernes en el Club Villa Seca

Te puede interesar

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada

Cambió la referencia

Banco Central baja la tasa de interés al 20%: qué cambia para los plazos fijos

Fútbol argentino

Cornejo cuestionó a la AFA y la responsabilizó del descenso de Godoy Cruz

La lista mundial

Las mejores bodegas del mundo: Mendoza lidera el ranking Forbes 2025

Viento Zonda

¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

Talento mendocino

Mariano Villalobos y el Aero Racing Team “volaron” en San Juan

Este viernes

“La Bestia” Damián Castro se presenta este viernes en el Club Villa Seca

Siniestro Vial

Se incendió un camión cargado con 80 motos y las pérdidas fueron totales

Cierre de Temporada

Todo preparado para el último “Cuna de Campeones”

Se fue el Turco

Omar Asad dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela