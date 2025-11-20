¿Por qué se suspenden las clases en parte de Mendoza hoy jueves?

La DGE anunció que los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear no tendrán clases presenciales por ráfagas de viento Zonda. El resto de la provincia mantiene la actividad escolar normalmente.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este jueves se suspenderán las clases presenciales en el turno tarde para los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, debido a los pronósticos de viento Zonda. En estas zonas, las clases se dictarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza, mientras que el resto de la provincia continuará con la educación presencial habitual.

¿Qué departamentos de Mendoza tendrán clases virtuales?

Los departamentos afectados por la suspensión de clases presenciales son Malargüe, San Rafael y General Alvear.

¿Cuál es la razón de la suspensión de clases?

La medida se debe a las ráfagas de viento Zonda que podrían afectar la seguridad de estudiantes y docentes durante la jornada escolar.

¿Cómo se dictarán las clases en los departamentos afectados?

Los alumnos deberán conectarse a la plataforma Escuela Digital Mendoza para continuar sus clases de manera virtual durante el turno tarde.