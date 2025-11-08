Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Tupungato

Preocupa el estado crítico de un padre y una hija internados con botulismo

Ambos permanecen en terapia intensiva del Hospital Scaravelli desde hace una semana. El Instituto Malbrán de Buenos Aires confirmó el diagnóstico.

Un hombre y su hija de 15 años permanecen internados en terapia intensiva del Hospital Scaravelli de Tunuyán, tras ser diagnosticados con botulismo, una intoxicación poco frecuente pero potencialmente grave.

Ambos pacientes se encuentran en estado crítico, bajo asistencia respiratoria mecánica y con traqueotomías realizadas como parte del tratamiento.

El cuadro clínico

El coordinador de Salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, informó que los pacientes ingresaron al hospital hace una semana, luego de haber recibido atención inicial en el Centro de Salud de Vista Flores.

Según precisó, presentaban síntomas neurológicos compatibles con botulismo, entre ellos visión borrosa, dificultad para tragar y somnolencia extrema.

“Arribaron luego de haber recibido asistencia médica en el centro de salud de Vista Flores, cuando estaban con síntomas neurológicos característicos de la intoxicación botulínica”, explicó González Trigo.

Diagnóstico confirmado por el Malbrán

Tras la toma de muestras y su envío al Instituto Malbrán, el diagnóstico fue confirmado rápidamente.
“El mismo viernes nos indicaron que se trataba de casos positivos de botulismo”, detalló el funcionario, quien agregó que el equipo médico trabaja para mantenerlos con vida debido a la gravedad de sus cuadros.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que tiene por misión fundamental participar en las políticas científicas y técnicas vinculadas a los aspectos sanitarios del ámbito público.

Evolución y situación actual

Al momento del ingreso, el hombre presentaba el cuadro más grave por padecer comorbilidades como diabetes. Sin embargo, con el paso de los días la situación se invirtió, y actualmente la adolescente es quien atraviesa el estado más delicado.

“Cuando ingresaron, el hombre estaba más comprometido. En estos momentos, es la menor quien presenta una condición más crítica”, señaló el coordinador.

Evaluación de traslado

González Trigo también indicó que se evaluó la posibilidad de trasladar a la joven a un centro especializado pediátrico, pero el equipo médico lo desaconsejó por el riesgo que implicaría su traslado.

“Si bien la adolescente es una paciente pediátrica, por ahora los especialistas indican que no es recomendable un traslado a otro nosocomio”, sostuvo.

Mientras tanto, el Hospital Scaravelli continúa brindando todos los cuidados necesarios para sostener la evolución de ambos pacientes.

También puedes leer

Investigación en curso

Hallaron sin vida a un hombre en plena vía pública de San Rafael: investigan la muerte

Guaymallén

Inician obras integrales en el entorno del hospital Notti: cortes y desvíos

Tupungato

Preocupa el estado crítico de un padre y una hija internados con botulismo

Estado del tiempo

Lluvias, tormentas y posible granizo: así estará el tiempo en Mendoza

Contingencias Climáticas

San Martín asiste a productores tras el granizo que afectó miles de hectáreas

Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

Te puede interesar

Vitivinicultura

El INV cambia el control del vino: solo fiscalizará el producto final envasado

Investigación en curso

Hallaron sin vida a un hombre en plena vía pública de San Rafael: investigan la muerte

Guaymallén

Inician obras integrales en el entorno del hospital Notti: cortes y desvíos

Tupungato

Preocupa el estado crítico de un padre y una hija internados con botulismo

Estado del tiempo

Lluvias, tormentas y posible granizo: así estará el tiempo en Mendoza

Contingencias Climáticas

San Martín asiste a productores tras el granizo que afectó miles de hectáreas

Torito Rodríguez

Así fue la clínica de vóley dictada por Marcos Milinkovic en San Martín

De otro sistema solar

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra en diciembre

España

Intendente de Mendoza, el único argentino en el suceso de ciudades inteligentes en Barcelona

INvestigan correos

Evacuaron dos colegios de Mendoza por amenazas de ataque

Estado del tiempo

Tormentas con granizo afectaron el Este de Mendoza: intensas lluvias y daños

Guaymallén

Mejora el estado de Julián Guzzo, el chico atropellado en calle Boulogne Sur Mer

Estado del tiempo

Llegó la inestabilidad a Mendoza: tormentas, viento Zonda y granizo

Con 9 jugadores

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: hazaña histórica

San Martín

Investigan un grave caso de maltrato infantil y activan el protocolo escolar

Reclamos a Jaque

Malargüe al rojo vivo: paro por tiempo indeterminado y tensión sindical

Gremios disconformes

Crece el malestar de los estatales con Cornejo por la Ley de Empleo Público

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional