Ambos permanecen en terapia intensiva del Hospital Scaravelli desde hace una semana. El Instituto Malbrán de Buenos Aires confirmó el diagnóstico.

Un hombre y su hija de 15 años permanecen internados en terapia intensiva del Hospital Scaravelli de Tunuyán, tras ser diagnosticados con botulismo, una intoxicación poco frecuente pero potencialmente grave.

Ambos pacientes se encuentran en estado crítico, bajo asistencia respiratoria mecánica y con traqueotomías realizadas como parte del tratamiento.

El cuadro clínico

El coordinador de Salud del Valle de Uco, Paulo González Trigo, informó que los pacientes ingresaron al hospital hace una semana, luego de haber recibido atención inicial en el Centro de Salud de Vista Flores.

Según precisó, presentaban síntomas neurológicos compatibles con botulismo, entre ellos visión borrosa, dificultad para tragar y somnolencia extrema.

“Arribaron luego de haber recibido asistencia médica en el centro de salud de Vista Flores, cuando estaban con síntomas neurológicos característicos de la intoxicación botulínica”, explicó González Trigo.

Diagnóstico confirmado por el Malbrán

Tras la toma de muestras y su envío al Instituto Malbrán, el diagnóstico fue confirmado rápidamente.

“El mismo viernes nos indicaron que se trataba de casos positivos de botulismo”, detalló el funcionario, quien agregó que el equipo médico trabaja para mantenerlos con vida debido a la gravedad de sus cuadros.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que tiene por misión fundamental participar en las políticas científicas y técnicas vinculadas a los aspectos sanitarios del ámbito público.

Evolución y situación actual

Al momento del ingreso, el hombre presentaba el cuadro más grave por padecer comorbilidades como diabetes. Sin embargo, con el paso de los días la situación se invirtió, y actualmente la adolescente es quien atraviesa el estado más delicado.

“Cuando ingresaron, el hombre estaba más comprometido. En estos momentos, es la menor quien presenta una condición más crítica”, señaló el coordinador.

Evaluación de traslado

González Trigo también indicó que se evaluó la posibilidad de trasladar a la joven a un centro especializado pediátrico, pero el equipo médico lo desaconsejó por el riesgo que implicaría su traslado.

“Si bien la adolescente es una paciente pediátrica, por ahora los especialistas indican que no es recomendable un traslado a otro nosocomio”, sostuvo.

Mientras tanto, el Hospital Scaravelli continúa brindando todos los cuidados necesarios para sostener la evolución de ambos pacientes.