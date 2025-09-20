Según datos de Contingencias Mendoza, hoy sábado seguirá parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur con tormentas aisladas y viento Zonda

La provincia de Mendoza se encuentra nuevamente bajo la alerta por la ocurrencia de viento Zonda luego de que el fenómeno se presentara en los pasados días como producto del ingreso de frentes fríos desde el océano Pacífico. Situación que persistirá incluso el día domingo.

Reporte Meteorológico:

Sábado 20/09:

Viento: Viento Zonda desde temprano en precordillera Sur, extendiéndose al Valle de Uspallata. Hacia el mediodía afectará Malargüe, Sur del Valle de Uco y San Rafael. Cerca de las 15:00, alcanzará el Gran Mendoza con velocidades promedio de 40 km/h, afectando departamentos aledaños hasta las 21:00.

Desde las 16:00, ingreso de viento sur-norte en zona Sur. A las 19:00, se extenderá a zona Nor-Este con velocidades promedio de 50 km/h, prolongándose hasta las 02:00.

Nubosidad: Cielo mayormente despejado durante el día en zonas llanas. Desarrollo convectivo desde las 19:00, iniciando al Este de zona Este y Norte de zona Sur, extendiéndose posteriormente al Valle de Uco con lluvias moderadas. Afectará también zona Sur, Este y Sur del Gran Mendoza, prolongándose hasta la madrugada del Domingo.

Alta Montaña: Mal tiempo desde las 02:00, en zona Norte con importantes precipitaciones níveas, extendiéndose hacia la zona central. Condiciones persistentes hacia el Domingo.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 24°C – 25°C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas Valle de Uco): 4°C.

Mínima (Norte, Este y resto del Sur): 8°C – 9°C.

Domingo 21/09:

Viento: Circulación moderada del sur en zona Este desde las 09:00, hasta las 15:00.

Viento Zonda iniciando a las 08:00, en cordillera Norte, extendiéndose a las 12:00, a zonas bajas de Malargüe, San Rafael y Sur del Valle de Uco. A las 13:00, afectará Valle de Uspallata. Intensidad importante en Malargüe y San Rafael con velocidades promedio de 55 km/h, más moderado en otros sectores. Persistirá hasta las 22:00 hs.

Nubosidad: Amanece nublado con probabilidad de precipitaciones en Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza. Mejorando desde las 12:00, pasando a seminublado. Desde las 17:00, cielo despejado en general.

Alta Montaña: Continúa el mal tiempo durante la mañana en zonas Sur y central, mejorando desde las 20:00.

Temperatura promedio en el llano:

Máxima: 18°C – 19°C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas Valle de Uco): 2°C.

Mínima (Norte, Este y resto del Sur): 7°C.

A modo de anticipo para el Lunes: Buen tiempo, máxima de 20°C. Cielo generalmente despejado, tornándose seminublado desde las 18:00 hs. en zona Sur.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.