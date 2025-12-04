Noticias Mendoza

Mendoza
Al pie de la Cordillera

Sunset Vibes 2025, el encuentro donde la música y el vino se funden en un atardecer

El 5 y 6 de diciembre, la Bodega Piccolo Banfi en Luján de Cuyo será escenario de la segunda edición de Sunset Vibes, una experiencia sensorial que une vino, música electrónica y naturaleza. Como antesala de un gran fin de semana de la música en Mendoza, la propuesta invita a vivir dos jornadas únicas entre viñedos, copas y buena energía.

Después de haberse posicionado en 2024 como una de las fiestas más convocantes de Mendoza, luego de la de Sunset Trip del reconocido DJ argentino, Sunset Vibes regresa con una propuesta que reafirma su estilo y su búsqueda estética.

Dos jornadas donde la música se funde con el paisaje, bajo un line up curado por 120bpm Store, que reúne a artistas locales, nacionales e internacionales en sintonía con el sonido melódico y progresivo que identifica a los verdaderos amantes del género. No hay improvisación: cada detalle está pensado para quienes saben disfrutar del progressive house en su mejor expresión.

Respaldado por el Gobierno de Mendoza y el Gobierno de Luján de Cuyo, y acompañado por marcas que apuestan a la cultura y a la música, Sunset Vibes prioriza la calidad de las experiencias cuidadas y únicas. Un encuentro de capacidad limitada, que invita a vivir la música desde la cercanía, entre viñedos, vino y atardeceres que marcan el pulso de la montaña. Con las primeras tandas de early birds ya agotados, el evento vuelve a consolidarse como uno de los imperdibles del calendario mendocino.

El viernes 5 de diciembre, el escenario se encenderá con Kamilo Sanclemente, NATIIVO, Romi Lo Presti y Joaquim Sozzani, quienes darán forma a la propuesta de la primera jornada. El sábado 6, la cabina estará a cargo de John Cosani, Antrim, Julieta Kühnle y Clehof, completando un line up que reúne a artistas locales, nacionales e internacionales con un sonido fino, progresivo y orgánico, dentro del universo del progressive house.

Bodega Piccolo Banfi en Luján de Cuyo.

Entre viñedos, vino y cordillera, Sunset Vibes se transforma en un refugio sonoro. La experiencia propone vivir la música electrónica en un entorno rodeado por 25 hectáreas de viñedos, con el sello de la vista más buscada del Cordón del Plata como escenario y la montaña como eco. Dos días para bailar, brindar y compartir la belleza natural de Mendoza, en una atmósfera que invita a cerrar el año con gente vibrando en la misma sintonía.

Bodega Piccolo Banfi en Luján de Cuyo,

“Sunset Vibes es un viaje sensorial entre vino, cabina y montaña. Un punto de encuentro para quienes viven la música como un arte con experiencias únicas.”

Datos útiles
Bodega Piccolo Banfi, Luján de Cuyo, Mendoza
Viernes 5 y sábado 6 de diciembre, desde las 17 h
Entradas disponibles en Venti Tickets link entradas / instagram SV
Prensa: Connecto / 1151587709 – 1161977360 / eventopiccolob120@

