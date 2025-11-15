Noticias Mendoza

Mendoza
Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: fuerte precipitacion de granizo en el sur provincial

Una intensa caída de granizo afectó al sur de San Rafael pasadas las 14.30. La provincia continuará bajo inestabilidad, con posibilidad de nuevas tormentas, viento sur y acumulados de hasta 35 milímetros.

Una fuerte precipitación de granizo se registró cerca de las 14.40 en el sur del departamento de San Rafael, el primer punto de Mendoza alcanzado por la inestabilidad de este sábado. Allí se formaron dos superceldas graniceras, una de ellas al norte del distrito de Punta de Agua, donde el fenómeno comenzó alrededor de las 14.10.

La segunda supercelda que estaba siendo intervenida mediante siembra de yoduro de plata por un avión del sistema Lucha Antigranizo, operativo únicamente en el sur provincial, también precipitó intensamente granizo de diversos calibres al Norte de Valle Grande. La acción ocurre en medio de la polémica que generó la reciente decisión del Gobierno de limitar el programa, medida cuestionada por productores agrícolas.

A las 14.50 la fuerte tormenta de granizo activó el trabajo de un segundo avión con el fin de debilitar la tormenta sobre áreas cultivadas.

Fuerte contraste térmico y presencia de Zonda

A las 14.21, la temperatura alcanzó los 31 grados, en un marcado contraste con el inicio del día. La mínima prevista es de 16°C.

Además, durante la jornada se registró viento Zonda en precordillera y en el departamento de Malargüe, lo que provocó reducción de visibilidad, incremento térmico y mayor inestabilidad antes del ingreso del frente frío.

Qué se espera para el resto del día

Hacia la tarde, se prevé el ingreso de vientos algo fuertes del sector sur, factor que podría potenciar la formación de nuevos núcleos de tormenta en distintas zonas de Mendoza.

Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 15 y 35 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en forma localizada, especialmente en sectores del Este y del Valle de Uco, donde estos eventos suelen intensificarse.

