La banda de rock T.R.E.N. (Tanto Rock es Necesario) fue la primera en brindar un show de primer nivel en la flamante Escuela de Rock Mario Mátar en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

La banda de rock de Mendoza, T.R.E.N. (Tanto Rock es Necesario), nacida en el Este de la provincia cuyana, presentó su actual repertorio con la inclusión de nuevas canciones el sábado 27 de setiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

La fecha fue producto de la reprogramación que sufrió la primera fecha, el sábado 30 de agosto pasado, en la que se suspendió el show por la Tormenta de Santa Rosa.

El show se realizó en el flamante edificio de la Escuela de Rock Mario Mátar y se transformó en la primera agrupación rockera en actuar en la recientemente inaugurada institución educativa.

Ese día -27 de setiembre-, cerca de las 21.00, la sala quedó habilitada para la concurrencia que asistió al show de la agrupación integrada por Gallineto Giménez, en bajo y voz, Enzo Compagnucci, batería y Emiliano Di Césare, guitarra. Para la presentación en la Escuela de Rock Mario Mátar, TREN contó con la participación de Jesús Pacheco (guitarra y voz), El Negro Aguirre (armónica) y de José Shelta (saxo).

Gallineto, voz y bajo de TREN.

Enzo Compagnucci, baterista de TREN.

Emiliano Di Césare, guitarrista de TREN.

El power trío ofreció su ritual rítmico, compuesto de 17 canciones, durante cerca de una hora y media, incluyendo cortes recientemente grabados en el Estudio La Ollita Records, propiedad del músico esteño Marcelo Muscolini y con el trabajo del técnico de grabación de Gustavo Velásquez, en el departamento de Rivadavia.

La grabación anticipada de tres composiciones de TREN, que fueron parte del repertorio del sábado 27 de setiembre -de Brina Lunática, Conmovido y La Tormenta- de batería, bajo y segunda guitarra se realizó en tiempo real, (en vivo) y la primera guitarra, voz y coros por separado.

El concierto organizado por la Secretaría de Cultura de Mendoza fue con entrada libre y gratuita y fue para una asistencia de unas 60 personas que puntualmente asistió para ocupar los lugares limitados en la sala que administra Alejandro Moyano, también músico local y exintegrante de la mítica banda Raivan Pérez.

Jesús Pacheco (guitarra y voz – invitado de TREN).

José Shelta (saxo – invitado de TREN).

El Negro Aguirre (armónica – invitado de TREN).

TREN – BRINA LUNÁTICA

TREN – CONMOVIDO

TREN – LA TORMENTA