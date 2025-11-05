El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza lidera el ranking federal de imagen positiva elaborado por CB Consultora. Obtuvo un 60,8% de aprobación y superó a sus pares de todo el país.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabeza el ranking federal de imagen positiva de intendentes que elabora mes a mes CB Consultora Opinión Pública, uno de los estudios más observados por la dirigencia política nacional y provincial.

En la medición de noviembre de 2025, Suarez alcanzó un 60,8% de imagen positiva, lo que lo ubica en el primer puesto entre los intendentes del país.

El relevamiento, realizado en plena etapa pos electoral, incluyó entre 643 y 952 casos en cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con un margen de error de entre 3% y 4%.

En el plano de los gobernadores, el que más creció fue Gustavo Sáenz (Salta), con un aumento de +4,9% en su imagen positiva, mientras que el que más cayó fue Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con una baja de -4,2%.

Entre los peor evaluados del mes, figuran Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3%, seguido de Axel Kicillof (Buenos Aires) con 47,4%, y Ricardo Quintela (La Rioja) con 48%.