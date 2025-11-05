Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza lidera el ranking federal de imagen positiva elaborado por CB Consultora. Obtuvo un 60,8% de aprobación y superó a sus pares de todo el país.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabeza el ranking federal de imagen positiva de intendentes que elabora mes a mes CB Consultora Opinión Pública, uno de los estudios más observados por la dirigencia política nacional y provincial.

En la medición de noviembre de 2025, Suarez alcanzó un 60,8% de imagen positiva, lo que lo ubica en el primer puesto entre los intendentes del país.

El relevamiento, realizado en plena etapa pos electoral, incluyó entre 643 y 952 casos en cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con un margen de error de entre 3% y 4%.

En el plano de los gobernadores, el que más creció fue Gustavo Sáenz (Salta), con un aumento de +4,9% en su imagen positiva, mientras que el que más cayó fue Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con una baja de -4,2%.

Entre los peor evaluados del mes, figuran Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3%, seguido de Axel Kicillof (Buenos Aires) con 47,4%, y Ricardo Quintela (La Rioja) con 48%.

encuesta mejor intendente de argentina ulpiano suarez ciudad de mendoza cb consultora op

También puedes leer

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Te puede interesar

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites

Máxima celebración

Vendimia 2026: todas las fechas para el 90° aniversario de la fiesta

Elecciones 2025

Candidaturas testimoniales: el caso Luis Petri

Tunuyán

Un padre y su hija de 14 internados en grave estado por botulismo

Selección de Rugby

Con trío mendocino convocado, Los Pumas se medirán con Gales

San Rafael

Un bebé lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras con agua hirviendo

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza del Lunes 3 al Miércoles 5 de noviembre: tormentas y posible granizo

Tensión en el Gargantini

Caos y largas filas en el Gargantini por la venta de entradas para la final de la Copa Argentina

Transporte público

El Gobierno avanza con la Nación para poner en marcha el Tren de Cercanías Mendoza

Las Heras

Hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en Uspallata

"Milanesas de soja..."

Carolina Jacky apunta contra Milei: “No respeta la división de poderes en Argentina”

Megajuicio en la recta final

Giro en el juicio a Walter Bento: transportista confiesa pago de coimas tras perder el miedo

Investigación en curso

Vacuna rusa contra el cáncer EnteroMix: qué es real y qué no sobre su efectividad