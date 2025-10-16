Noticias Mendoza

Boda con mascotas

Una pareja se casa en San Rafael y hace historia: sus cinco perros serán testigos del amor

Darío y Nicolás, juntos desde hace 13 años, eligieron casarse en Mendoza y sumar a sus perros rescatados como testigos simbólicos. El Registro Civil explicó por qué aceptaron esta emotiva propuesta que se volvió viral.

La historia de Darío, abogado, y Nicolás, contador, una pareja residente en Buenos Aires con más de 13 años juntos, se volvió viral tras conocerse su decisión de casarse el 13 de diciembre en el Registro Civil de San Rafael. El hecho generó una gran repercusión porque sus cinco perros rescatados —Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael— participarán como testigos simbólicos del casamiento.

El director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Piscopo, habló sobre el tema en diálogo con Lacho Meilan en el programa “Las Voces de Jornada” por Radio Jornada.

Según explicó, la pareja viaja con frecuencia a San Rafael por motivos laborales y presentó la solicitud formal para que sus mascotas participaran del acto. “Se cumplían con todos los requisitos legales, que exigen al menos dos personas humanas como testigos instrumentales, así que se decidió admitir a los animales como testigos honoríficos u honorarios”, indicó Piscopo.

La decisión se fundamentó en que los perros son “testigos del afecto y el compromiso” de la pareja y forman parte de su núcleo familiar. En sintonía con la tradición mendocina de defensa de los derechos animales, se permitió que las mascotas dejaran sus huellas en una hoja aparte, de forma simbólica.

El funcionario aclaró que esta hoja no forma parte del acta de matrimonio ni se digitaliza. “El libro queda incólume, como lo dispone el Código Civil”, aseguró.

Piscopo también diferenció el rol de los testigos: “Los testigos de honor no vienen a suplir la función del testigo instrumental o el estipulado por el Código Civil. Son dos figuras totalmente distintas. Lo de los perros es algo simbólico, familiar y excepcional”.

Ante las críticas o dudas sobre la medida, el director fue contundente: “No veo por qué sería inadecuado. La ley se cumple y los requisitos fueron respetados. Solo se permite que los animales participen de manera simbólica”.

Además, aclaró que cualquier acta oficial solicitada en el futuro incluirá únicamente los nombres de los testigos humanos. En tanto, la hoja simbólica con las huellas de las mascotas y la firma del oficial público quedará como recuerdo para la pareja.
“En caso de anulación matrimonial, los testigos serán los que manda la ley”, puntualizó con humor.

Por otro lado, Piscopo informó sobre la entrega de documentos: “Todavía hay DNI en sucursales esperando ser retirados”. Y adelantó que, con motivo de las elecciones del 26 de octubre, todas las oficinas del Registro Civil abrirán de 8 a 18 horas exclusivamente para trámites vinculados con los comicios.

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
