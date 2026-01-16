Bizarrap sorprendió con una colaboración inesperada junto a Gorillaz

El productor argentino participó de la producción de un nuevo tema de la banda virtual británica y celebró el proyecto como “un sueño cumplido”.

El reconocido productor argentino Bizarrap volvió a sorprender a la escena musical internacional al participar de una impensada colaboración con Gorillaz, la banda virtual británica liderada por Damon Albarn. El anuncio se conoció en las últimas horas y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

¿Cuál fue el rol de Bizarrap en el nuevo tema de Gorillaz?

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Bizarrap participó en la producción del último tema musical difundido por la banda. Se trata de una colaboración que marca un nuevo hito en la carrera del productor argentino, reconocido a nivel mundial por sus BZRP Music Sessions.

¿Cómo se conoció la noticia de la colaboración?

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de Bizarrap en la red social X, donde el artista de 27 años expresó su emoción por haber formado parte de un proyecto junto a quienes considera “sus ídolos”.

“Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, escribió el productor, agradeciendo a Gorillaz por permitirle participar de una canción que definió como una de sus favoritas de toda la vida.

¿Qué dijo Bizarrap sobre trabajar con Gorillaz?

En su mensaje, Bizarrap destacó el valor personal y artístico de la experiencia y remarcó la admiración que siente por la banda británica. El posteo estuvo acompañado por imágenes del productor en el estudio de grabación junto a la representación virtual de Damon Albarn, líder de Gorillaz.

¿Cómo se llama la canción y dónde se puede escuchar?

La canción se titula “Orange County” y ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. El tema incluye el sello sonoro del productor argentino, aportando un nuevo matiz a la propuesta musical de Gorillaz.