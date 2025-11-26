Cómo estará el tiempo en Mendoza: Zonda, tormentas y cambios de viento

Defensa Civil anticipa una jornada inestable con Zonda en sectores de la provincia, tormentas desde la tarde y la llegada de viento Sur. El jueves y viernes continuará la variabilidad, con temperaturas que irán descendiendo.

La Dirección Provincial de Defensa Civil publicó su reporte meteorológico para los próximos días y advirtió que este miércoles Mendoza tendrá condiciones inestables, con viento Zonda en distintas áreas, tormentas desde la tarde y un marcado cambio de circulación del viento. El jueves y viernes continuarán las variaciones, con descenso de temperatura hacia el fin de semana.

¿Cómo estará el tiempo este miércoles 26 en Mendoza?

El día comienza con algo de nubosidad en el Sur y cielo seminublado en el resto de la provincia.

Entre las 11 y las 17, se espera viento norte a sur de intensidad leve, más moderado en el Este.

Desde las 14 hasta las 20, habrá viento Zonda leve afectando principalmente Malargüe, la cordillera Sur y el Valle de Uspallata.

A partir de las 16, se prevé el ingreso de viento Sur, primero en la zona Sur y hacia las 19 en el Norte y Este. Las velocidades promedio rondarán los 50 km/h, con picos más intensos en el Sur, Este y el Gran Mendoza.

¿Habrá tormentas este miércoles?

Desde la tarde se iniciará un proceso de convección en el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, que luego se desplazará hacia el Sur (San Rafael y Alvear), Malargüe y finalmente hacia la zona Este.

No se descarta granizo, y las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche o la 01:00.

Temperaturas

Mínima Sur: 15°C

Mínima resto provincial: 20°C

Máxima promedio provincial: 34°C

¿Qué se espera para este jueves 27 en Mendoza?

El jueves comenzará con cielo despejado y circulación de viento del norte durante casi toda la jornada, entre 12 y 21.

Entre las 14 y 19, podría registrarse viento Zonda leve en el Sur de Malargüe y sectores de la cordillera Sur y Central.

Nubosidad

Desde las 16, aumentará la nubosidad en la zona Sur, avanzando hacia el Valle de Uco durante la madrugada.

Temperaturas

Mínima Sur: 13°C

Mínima resto provincial: 16°C

Máxima promedio provincial: 32°C

¿Cómo estará el tiempo este viernes 28 en Mendoza?

Durante la mañana ingresará viento Sur entre leve y moderado, desde las 06 en la zona Sur y alcanzando Norte y Este alrededor de las 08. El fenómeno persistirá hasta las 23 con velocidades en torno a los 35 km/h.

Nubosidad e inestabilidad

Habrá condiciones inestables en el Sur provincial, con posibles lluvias débiles especialmente en el Sur de La Paz y sectores del Valle de Uco.

Desde las 15, el cielo estará más cubierto en Valle de Uco y zona Este, y desde las 20 podrían generarse tormentas moderadas en el Este y Sur.

Temperaturas