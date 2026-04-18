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Arbolado peligroso

Las Heras: un chico de 6 años fue golpeado por un árbol y quedó internado con politraumatismos en el Notti

El hecho ocurrió en calle Lamadrid durante la noche. El menor fue asistido en el Hospital Carrillo y luego derivado al Hospital Notti, donde permanece internado en estado estable.

Un chico de 6 años resultó con lesiones de consideración tras ser golpeado por un árbol que cayó en la vía pública en Las Heras y ahora el chico trata de mejorar en el Hospital Notti de Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:43 en calle Lamadrid, en una situación que generó preocupación por la seguridad en espacios urbanos. El menor fue trasladado de urgencia a un centro de salud y posteriormente derivado a un hospital pediátrico, donde permanece internado bajo observación médica.

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¿Cómo ocurrió el suceso en Las Heras?

De acuerdo al parte policial, el niño se encontraba jugando en la zona cuando, por causas que aún son materia de investigación, un árbol se desplomó repentinamente y lo impactó en la espalda. La escena generó momentos de tensión entre vecinos y familiares, quienes asistieron al menor hasta la llegada de personal de emergencia.

El incidente se produjo en horario nocturno, lo que añade complejidad al análisis de las condiciones en las que se produjo la caída del árbol, incluyendo factores como el estado del ejemplar o posibles condiciones climáticas.

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¿Cuál es el estado de salud del niño?

En primera instancia, el menor fue trasladado al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Notti, principal centro pediátrico de la provincia.

En el nosocomio especializado, los médicos le diagnosticaron politraumatismos. A pesar de la gravedad del impacto, el niño se encuentra en estado estable y permanece internado bajo estricta observación médica para evaluar su evolución.

¿Qué se investiga sobre la caída del árbol?

Las autoridades buscan determinar las causas que provocaron el desplome del árbol. Entre las hipótesis que suelen analizarse en este tipo de casos se encuentran el deterioro estructural del ejemplar, falta de mantenimiento, condiciones del suelo o factores climáticos.

El suceso reabre el debate sobre el control y mantenimiento del arbolado público, especialmente en zonas urbanas donde estos incidentes pueden representar un riesgo para vecinos y transeúntes.

¿Qué medidas se recomiendan para prevenir estos accidentes?

Especialistas suelen recomendar revisiones periódicas del estado de los árboles, poda preventiva y control sanitario para evitar caídas inesperadas. También es clave la intervención de los municipios en la identificación de ejemplares en riesgo.

En este contexto, el caso ocurrido en Las Heras pone nuevamente en agenda la importancia de políticas activas de mantenimiento urbano para prevenir situaciones que puedan poner en peligro la vida de las personas, especialmente de niños.

¿Cuál es la situación actual del menor?

El niño continúa internado en el Hospital Notti, donde evoluciona favorablemente dentro de un cuadro que sigue siendo monitoreado por profesionales. Su estado estable representa un dato alentador, aunque las próximas horas serán clave para evaluar su recuperación.

El hecho generó conmoción en la comunidad y vuelve a instalar la necesidad de reforzar controles en el espacio público para evitar que este tipo de sucesos se repitan.

Quejas por el estado del arbolado público

En paralelo, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el estado del arbolado público en distintas calles del departamento, señalando que no sería un caso aislado. Algunos indicaron que existen ejemplares visiblemente deteriorados, con ramas secas o inclinaciones peligrosas, lo que incrementa el riesgo de nuevos incidentes. Este tipo de situaciones refuerza la necesidad de controles más exhaustivos y de una respuesta rápida ante denuncias vecinales, ya que la prevención resulta clave para evitar accidentes que, como en este caso, pueden tener consecuencias graves.

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