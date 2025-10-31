Noticias Mendoza

Mendoza
Máximo Tribunal

El voto clave: juez radical enfrentado a Cornejo decidirá quién preside la Suprema Corte

En medio de la pulseada política tras las elecciones, la Suprema Corte de Mendoza debe renovar su presidencia. El voto de un juez radical enfrentado a Cornejo podría inclinar la balanza a favor del peronismo.

Luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con el 53,6% de los votos, Alfredo Cornejo y Luis Petri celebraron juntos un triunfo que obtuvo cuatro de las cinco bancas en disputa. En el búnker del hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza hubo festejos exultantes, con ambos líderes radicales hablando de una victoria que los dejó “muy contentos y sorprendidos”.

Sin embargo, las viejas tensiones entre Cornejo y Petri persisten bajo la superficie. Viejos resentimientos por candidaturas no resueltas mantienen latente la disputa interna en el radicalismo, anticipando una carrera hacia el 2027 más temprana de lo esperado.

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

La Corte define su nuevo presidente

Mientras estas diferencias se expresan en público, la verdadera batalla política se libra en otro terreno: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En noviembre, el máximo tribunal mendocino deberá renovar su presidencia, actualmente en manos de Dalmiro Garay, considerado un hombre cercano a Cornejo. Sin embargo, todo indica que Garay la tendrá muy difícil para conservar el cargo, ya que enfrenta resistencia dentro del propio tribunal.

El foco está puesto en José Valerio, juez radical que mantiene una relación tensa con Cornejo y Garay. Su voto podría ser decisivo para que Julio Gómez, uno de los representantes del peronismo, logre acceder a la presidencia del cuerpo.

Un voto que puede cambiar el mapa de poder

La eventual elección de Julio Gómez significaría un golpe político interno para Cornejo, que perdería influencia en el Poder Judicial justo en un momento clave de la reconfiguración provincial. Valerio, que ya se ha desmarcado en otras decisiones, aparece como la pieza que puede alterar el equilibrio dentro de la Corte y, con ello, el tablero político mendocino.

Análisis final

La votación en la Corte no solo definirá un nombre, sino también el equilibrio de poder dentro del radicalismo mendocino. ¿Cómo creés que impactará esta decisión en el futuro político de Cornejo?

