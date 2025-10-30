Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

En medio de la pulseada política tras las elecciones, la Suprema Corte de Mendoza debe renovar su presidencia. El voto de un juez radical enfrentado a Cornejo podría inclinar la balanza a favor del peronismo.

Luego de las elecciones, la tensión entre Alfredo Cornejo y Luis Petri volvió a hacerse visible. Viejos resentimientos por candidaturas no resueltas reactivaron la disputa interna en el radicalismo, anticipando una carrera hacia el 2027 más temprana de lo esperado.

Pero mientras las diferencias se expresan en público, la verdadera batalla política se libra en otro terreno: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Carolina Jacky: “En Mendoza se vota con lógica 2027, no por los intereses de hoy”

⚖️ La Corte define su nuevo presidente

En noviembre, el máximo tribunal mendocino deberá renovar su presidencia, actualmente en manos de Dalmiro Garay, considerado un hombre cercano a Cornejo.
Sin embargo, todo indica que Garay la tendrá muy difícil para conservar el cargo, ya que enfrenta resistencia dentro del propio tribunal.

El foco está puesto en José Valerio, juez radical que mantiene una relación tensa con Cornejo y Garay. Su voto podría ser decisivo para que Julio Gómez, uno de los representantes del peronismo, logre acceder a la presidencia del cuerpo.

🧩 Un voto que puede cambiar el mapa de poder

La eventual elección de Julio Gómez significaría un golpe político interno para Cornejo, que perdería influencia en el Poder Judicial justo en un momento clave de la reconfiguración provincial.
Valerio, que ya se ha desmarcado en otras decisiones, aparece como la pieza que puede alterar el equilibrio dentro de la Corte y, con ello, el tablero político mendocino.

Análisis final

La votación en la Corte no solo definirá un nombre, sino también el equilibrio de poder dentro del radicalismo mendocino.
¿Cómo creés que impactará esta decisión en el futuro político de Cornejo?

También puedes leer

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

Te puede interesar

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

Karting

Bruno Miranda alista participación en Mundial Rotax en Bahrein

Includance

El Includance brilló en su III edición en el Teatro Plaza

Niño Perdido

“Niño perdido”: el éxito teatral de México ahora en Mendoza

¿Cuánto durará?

Nuevo corte de agua programado en el Gran Mendoza: cuándo será, qué zonas afectará

Santa Rosa

Hombre con restricción de acercamiento subió 80 metros a una antena y amenazó con lanzarse

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales