La Cámara de Empresas Constructoras Independientes (CECIM) reclamó a la oposición en la Legislatura mendocina acompañar la renovación de deuda y el endeudamiento del Presupuesto 2026, con el fin de mantener la inversión en infraestructura y empleo.

Durante la cena anual por los 23 años de la CECIM, realizada este viernes, dirigentes del sector de la construcción solicitaron a los bloques opositores en la Legislatura provincial que acompañen la herramienta del roll over —la posibilidad de cubrir vencimientos de deuda con nueva deuda—, con el objetivo de sostener el nivel de obra pública previsto en el Presupuesto 2026.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Hebe Casado, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, e intendentes como Francisco Lo Presti, de Las Heras.

El pedido del sector: “La construcción no tiene ideología”

El presidente de la CECIM, Dalmiro Barbeito, fue el encargado de transmitir el reclamo del empresariado.

“En los próximos meses la Legislatura debatirá el presupuesto y queremos expresar nuestro apoyo al tratamiento responsable del roll over y del endeudamiento del Gobierno. En un contexto nacional restrictivo, Mendoza necesita contar con herramientas financieras que permitan sostener un plan de obras y su desarrollo económico”, afirmó.

Barbeito remarcó que “la construcción no tiene ideología: cada peso invertido se traduce en trabajo, infraestructura y bienestar para los mendocinos”.

Además, destacó las medidas del Ejecutivo provincial vinculadas a la reducción de Ingresos Brutos y la eliminación del Impuesto a los Sellos en obras con el Estado, aunque insistió en que “la inversión pública debe seguir siendo prioridad para sostener la actividad y el empleo”.

La postura del Gobierno provincial

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, ratificó que la política del Ejecutivo es consolidar la obra pública como inversión.

“Mendoza cumple con los pagos, no tiene certificados vencidos y fue la única provincia que adelantó fondos para obras. Ese orden nos permite seguir creciendo”, subrayó Badui.

La funcionaria recordó que este año la inversión en infraestructura representa el 14,5% del presupuesto provincial, equivalente a $806 mil millones, una cifra récord en relación con ejercicios anteriores.

Presupuesto 2026: cómo sigue la negociación política

El oficialismo trabaja contra reloj para lograr despacho favorable del Presupuesto 2026, que incluye el pedido de roll over. Este martes podría emitirse dictamen en Diputados, aunque todavía no está asegurado el apoyo en el Senado.

El Ejecutivo busca que la pauta de gastos sea tratada a fines de noviembre. Desde el peronismo, en tanto, aún no hay una postura definida y predomina la cautela.

Mientras tanto, la Legislatura también analiza las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos estratégicos para la provincia, que podrían modificar la estructura de ingresos tanto provinciales como municipales.