Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

Hugo Pizzi , infectólogo argentino, advirtió sobre la circulación de la cepa H3N2 y señaló que el barbijo en espacios cerrados puede ayudar a prevenir contagios. También detalló los principales síntomas y destacó la importancia de la vacuna.

El infectólogo Hugo Pizzi recomendó volver a utilizar barbijo en lugares cerrados para reducir el riesgo de contagio de la gripe H3N2, una cepa que ya circula en otros países y podría llegar con fuerza al país. Según explicó, los síntomas más frecuentes son un fuerte dolor de cabeza y un marcado cansancio.

“Cuando llegue la gripe acá sería criterioso usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado”, señaló el especialista en diálogo con el programa La Mañana de La 990, que se emite por Splendid AM990.

Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

¿Por qué recomiendan usar barbijo ante la gripe H3N2?

Pizzi explicó que, a diferencia del COVID-19, esta cepa de gripe tiene una menor capacidad destructiva, aunque su nivel de contagio obliga a tomar precauciones básicas, especialmente en espacios con poca ventilación.

“Cuando vino el COVID no sabíamos cómo defendernos. Ahora nos han advertido que viene algo más pequeño”, indicó el infectólogo, remarcando la importancia de la prevención temprana.

¿Dónde se originó la circulación de la gripe H3N2?

Según detalló el especialista, el cambio en la circulación de la gripe se detectó inicialmente en Australia, luego pasó a Nueva Zelanda y más tarde a Inglaterra, donde se registraron ciudades con hospitales saturados y camas ubicadas en los pasillos.

“Nos han advertido y hay vacunas disponibles, que recomiendo a todo el mundo aplicarse”, sostuvo.

¿Quiénes deberían vacunarse contra la gripe?

Pizzi recomendó la vacunación antigripal de manera general y destacó que algunas obras sociales ya decidieron aplicar la vacuna de forma gratuita.

“Prefieren hacer ese gasto antes que gastar en terapias intensivas”, explicó, subrayando el beneficio sanitario y económico de la prevención.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la gripe H3N2?

El infectólogo señaló que los síntomas más comunes son:

  • Fuerte dolor de cabeza
  • Mucho cansancio
  • Malestar general

Indicó que, en la mayoría de los casos, con buena hidratación y reposo se puede lograr la recuperación, aunque recomendó siempre consultar al médico para evitar complicaciones.

¿Qué dijo Pizzi sobre la vacunación obligatoria en Mendoza?

Por último, el especialista recordó que en Mendoza se aplica una política estricta respecto a la vacunación infantil. “Setenta familias fueron citadas a la Justicia por no vacunar a sus hijos y todas terminaron cumpliendo con la vacunación”, afirmó.

