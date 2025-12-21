Gripe A (H3N2): anticipan un aumento de casos, pero descartan un escenario crítico

El infectólogo Eduardo López aseguró que, aunque podría haber más contagios durante el verano, no se espera un brote significativo ni medidas de aislamiento.

El infectólogo Eduardo López analizó el panorama epidemiológico ante la llegada de la gripe A (H3N2) a la Argentina y llevó tranquilidad al señalar que, si bien podría registrarse un aumento de casos durante el verano, el escenario actual no es alarmante ni comparable con crisis sanitarias anteriores.

¿Habrá un brote significativo de gripe A en Argentina?

Según explicó López, no se espera un brote de gran magnitud. El especialista afirmó que la circulación del virus no será crítica, incluso en un contexto de mayor movilidad durante los meses estivales.

¿Cuál es la situación internacional del virus H3N2?

El médico señaló que existen brotes activos en Europa y Asia, aunque aclaró que la situación es controlable, principalmente a través de la vacunación.

¿Cuándo llega la vacuna contra la gripe al hemisferio sur?

De acuerdo con López, la vacuna antigripal llegará al hemisferio sur en febrero. Si bien aclaró que no tiene una efectividad del 100%, destacó que es clave para evitar las formas más graves de la enfermedad.

¿Puede haber aislamiento o una pandemia como con el covid-19?

El infectólogo descartó de plano ese escenario. Indicó que no habrá confinamientos ni una pandemia, ya que se trata de una enfermedad aguda con un comportamiento epidemiológico distinto al del covid-19.

¿Cuáles son los síntomas principales de la gripe A?

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolores musculares y articulares, tos y cansancio, según detalló el especialista.

¿Qué cuidados se recomiendan para los grupos de riesgo?

Aunque el pronóstico es favorable, López recomendó mantener medidas básicas de prevención, como el uso de barbijo en situaciones necesarias, el lavado frecuente de manos y la ventilación de ambientes, especialmente para proteger a los grupos de riesgo.

¿Qué informó el ANLIS-Malbrán sobre la circulación viral?

Desde el ANLIS-Malbrán indicaron que la circulación viral en Argentina se encuentra dentro de los valores esperados y recordaron que las provincias deben garantizar la atención oportuna de los casos y el monitoreo permanente de la evolución del virus.