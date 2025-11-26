El tercer libro del querido Profe, con dilatada y destacada carrera en diferentes instituciones deportivas, fue presentado en el Club Mendoza de Regatas

La cita se realizó a sala llena en el Salón Mirador del Club Mendoza de Regatas. El lugar elegido para contar lo escrito en páginas de la nueva obra de Francisco Pachi Romero.

Una obra sencilla pero cargada de emotividad. Bien narrada, fácil de interpretar, hermosa para compartir.

Estaba emocionado. Recordar anécdotas rodeados de afectos no es algo suceda con frecuencias. Escribir un libro y plasmarlo, mucho menos.

Quiero destacar al equipo de producción. Tati Filippini, Lisandro Romero, Ignacio Romero, Franco Muzzin, Guido Muzzin, Cayetano Romero, Soledad Romero. Todos ellos trabajaron muy bien para que todo salga perfecto. También a Laura Carbonari que hizo una conducción espléndida y a Laura Sánchez, Directora del Coro del Club Mendoza de Regatas que brindaron un hermoso espectáculo en el cierre de la presentación de “Heroínas por Siempre” dijo Pachi Romero, el autor de la obra.

El libro en primera persona

Voy a comenzar a contar lo, que a muchos les puede haber causado sorpresa cuando, cursé la invitación para la presentación de “Heroínas por Siempre”.

¿Porque el Club Mendoza de Regatas? Inicialmente la presentación iba a ser Donde Duerme la Luna. Al no estar físicamente Viviana Ordoñez, decidí hacerla en otro espacio, ya que la carga emotiva es muy fuerte, pues, en el libro y como sorpresa tiene dedicado un capítulo llamado “Nace la Leyenda” que, solo Tati, y el Doctor Pancho Olivares conocían de esta estrategia. Ahora su hija Amarilis conoce de ese homenaje.

Allí comencé a buscar una sala donde cobijar a las personas invitadas, me encontré con respuestas, que si bien son lógicas, me cobran un canon por su alquiler, los cuales yo no puedo asumir esos costos, les recuerdo que este libro es sin fines de lucro, y que los costos (de diseño, impresión, etc) son asumidos por el apoyo de algunos amigos y de mi bolsillo. Es una producción totalmente independiente y personal. Con apoyo de amigos muy valorable por cierto.

Luego de este periplo de búsqueda, sin éxito, pedí una entrevista con el Presidente del Club Mendoza de Regatas Dr. Jorge Aguirre, y le presenté formalmente el pedido, sin dudarlo, puso a disposición el salón Mirador y un sonido, como así también el coro de la Institución, dirigido por la señora Liliana Sánchez, con la cuál tomé contacto y sin mediar inconvenientes charlamos del tema y me dio su total apoyo y fue parte importante de esta presentación. Todo sin costo alguno, manifestando su apoyo a un hecho cultural, que como digo en la invitación, es un sueño importante para mí, llamado libro.

La primera homenajeada en este sueño, llamado Libro, es mi madre, Doña Esther Juliana Trejo de Romero – Tucumana ,portadora de estirpe indígena ,defensora de la Pachamama ,fue quien me trasmitió todos sus conocimientos de esta celebración. Inspiradora de la escultura que luce mi patio, debajo de la Jarilla, denominada “La Guardiana”, pues es la encargada de mantener el equilibro de los cuatro elementos, bases del universo, para el desarrollo del SER (Agua – Fuego – Tierra – Aire).

Hay capítulos llenos de emoción, “Semblanza de un ejemplo”, “Mi vida en una Burbuja”, “Los Inmortales”, “Las Viejas del Barrio” como así también el reconocimiento para algunos hombres que se fueron en un viaje imperial hacia las alturas.

Mi inquietud de agradecer, no es una expresión de deseo, es mi estilo de vida, por ello esta idea puedo decir tiene dos etapas marcadas en el tiempo, una la década del 50/60 y otra la década del 90 en adelante. En mis dos libros

anteriores, “Mis Memorias desde la Trinchera” y “Desde la Trinchera 56 años después”comento mis ausencias y necesidades desde mi niñez adolescencia y juventud. En la década del 50 era niño y comenzaban mis necesidades y ausencias, ya en la década del 60 en mi adolescencia y juventud se acrecentaron pues las necesidades superaban a nuestras carencias, hablo en plural pues estaba solo con mi madre, pues mi padre sufría las consecuencias de pensar diferentes a los gobiernos de turno de aquellas épocas Algunos democráticos (Brisoli – Evans-) y otro de facto (golpe de estado de 1955) y tuvo que emigrar de la provincia. En la década del 90 fue la enfermedad de mi señora, con mis hijos adolescentes y el menor siendo un niño, recibí mucha solidaridad y siempre tuve la idea de agradecer pues esas personas dieron todo sin pedir nada.

Son mujeres resilentes que frente a la adversidad no solo se sobrepusieron a las dificultades, sino que también aprendieron de ellas y salieron fortalecidas. Son capaces de adaptarse a situaciones cambiantes, mantener una actitud positiva, y encontrar soluciones a los problemas. Son solidarias porque lo sienten, no necesitan reconocimientos pues son solidarias por el solo hecho de serlo.

Son conocidas en su ámbito, no son las mujeres famosas de diarios y revistas de moda, por ello, ese es el motivo que me llevó a desarrollar este sueño llamado libro, pues me ayudaron en los momentos más difíciles de mi vida, dijeron aca estoy, y hoy es el momento de decir “muchas gracias”,

La intención de esta obra es mostrar a las futuras generaciones para que vean y entiendan quienes fueron sus ancestros y si de algo sirve que copien su ejemplo, pues hoy son madres y abuelas, y como siempre pasa no hay nada mejor que te lo diga un tercero, a que tu propia familia, te lo diga, pues ellas, nunca lo harán, porque tienen un baño de humildad que las hace “HEROINAS POR SIEMPRE”.

Más agradecimientos

El querido Pachi no se quiso olvidar del periodista Gustavo De Marinis porque “siempre que lo he necesitado él siempre está” y también del doctor Jorge Aguirre Toum, Presidente del Club Mendoza de Regatas “por su apoyo sincero, incondicional”.