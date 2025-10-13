Noticias Mendoza

Lautaro Godoy, de 18 años, murió en un accidente en San Luis cuando regresaba con su familia de Buenos Aires, donde vieron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascender a Primera División.
Inseguridad vial

Luto en Mendoza: un joven y un bebé fallecieron en un accidente tras el ascenso del Lobo

Un joven de 18 años y un bebé de apenas 2 meses murieron este domingo en un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 7, en San Luis. Viajaban de regreso a Mendoza junto a su familia luego de presenciar el histórico ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a Primera División.

Un joven de 18 años y un bebé de 2 meses murieron en un accidente en la Ruta Nacional 7, a la altura de Alto Pencoso, San Luis, cuando regresaban desde Buenos Aires hacia Mendoza junto a su familia.

Las víctimas fueron identificadas como Lautaro Godoy (18) y su sobrino Damián (2 meses). Ambos viajaban en un Honda Fit junto a dos mujeres de 23 y 40 años, y un hombre de 44, cuando el vehículo perdió el control y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba.

El siniestro ocurrió cerca de las 16 del domingo, en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que el joven y el bebé murieron en el acto, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Ramón Carrillo con heridas de diversa consideración. El conductor fue derivado a otro centro médico.

Lautaro había viajado con su familia a Buenos Aires para alentar al Lobo mendocino, que logró el ascenso a Primera División tras vencer a Deportivo Madryn. La tragedia ocurrió cuando regresaban a la provincia.

Reacción del club

El Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza expresó su pesar en redes sociales con un emotivo mensaje:

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.

El posteo fue compartido por cientos de hinchas que lamentaron la pérdida y enviaron mensajes de apoyo a la familia.

