Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Minería en el sur

Mendoza busca activar un tren minero para potenciar Potasio Río Colorado

La Provincia trabaja con el Gobierno Nacional para desarrollar un sistema ferroviario que permita transportar la producción de potasio desde el sur mendocino hacia los principales nodos logísticos y puertos del país.

El proyecto minero Potasio Río Colorado volvió a ubicarse en el centro de la agenda pública debido a la necesidad crítica de infraestructura para garantizar su viabilidad. En ese marco, el Gobierno de Mendoza avanza junto a la Nación en la planificación de un tren minero que permita trasladar la producción desde el sur de la provincia hacia los principales corredores logísticos de la Argentina.

¿Por qué la logística es clave para Potasio Río Colorado?

La logística es el factor determinante para la reactivación de la ex mina Vale, ya que las proyecciones indican una producción superior a 4 millones de toneladas anuales. Ese volumen no puede ser absorbido por el transporte carretero, lo que posiciona al ferrocarril como la única alternativa sustentable y económicamente viable para la exportación del mineral.

¿Qué beneficios tendría el tren minero para Mendoza y Vaca Muerta?

El plan no solo beneficiaría a la industria del potasio, sino que también permitiría dinamizar el desarrollo de la zona mendocina de Vaca Muerta. Además de facilitar la salida del mineral hacia los mercados internacionales, el circuito ferroviario habilitaría el ingreso de arena proveniente del litoral, insumo estratégico para la fractura hidráulica.

¿Qué gestiones realiza Mendoza con el Gobierno Nacional?

La ministra de Energía, Jimena Latorre, confirmó que existen gestiones avanzadas con el área de Transporte de la Nación. Los trabajos se concentran en evaluar el estado de las vías existentes y la disponibilidad de tierras para construir nuevos tramos ferroviarios en sectores donde hoy no hay infraestructura.

¿Cuál sería el recorrido del tren minero proyectado?

El trazado combinaría la recuperación de vías en desuso con la construcción de nuevos segmentos. Según el proyecto “Meridiano 68”, el recorrido comenzaría en Pata Mora, continuaría hacia Agua Escondida y cruzaría el Río Atuel, un tramo que requiere una obra de ingeniería completamente nueva.

Luego, el tren empalmaría con vías existentes en Carmensa y pasaría por General Alvear, Monte Comán, Guadales y Lencinas. Desde allí, se conectaría con la línea del Ferrocarril San Martín, permitiendo llegar a San Luis, Buenos Aires y los puertos del Atlántico.

¿Cómo se busca financiar esta obra de gran escala?

Debido a su alto costo, el proyecto fue presentado en giras internacionales con el objetivo de captar financiamiento privado. La inversión es considerada estratégica para el desarrollo productivo del sur mendocino y para la inserción de Potasio Río Colorado en el mercado global.

También puedes leer

Kim, triple crimen, Fernández Lima y Lian: los casos policiales más impactantes del 2025

Durante 2025

Crímenes, desapariciones y causas judiciales: los casos policiales más impactantes

Pronóstico extendido

Alerta por tormentas, granizo y viento Zonda: así estará el tiempo en Mendoza

Minería en el sur

Mendoza busca activar un tren minero para potenciar Potasio Río Colorado

Fútbol de Brasil

Flamengo acelera por el mendocino Valentín Castellanos hoy en Lazio

Intensifican controles

Vacaciones en Chile: las multas y normas que deben conocer los turistas

María Emilia Marín, educadora sexual y diplomada en ESI, habló sobre la importancia del uso de preservativo

Información y prevención

Alertan en Mendoza por el aumento de infecciones de transmisión sexual

Te puede interesar

Elecciones 2026

Elecciones municipales en Mendoza: alianzas, poder y el voto que mira en silencio

Kim, triple crimen, Fernández Lima y Lian: los casos policiales más impactantes del 2025
Durante 2025

Crímenes, desapariciones y causas judiciales: los casos policiales más impactantes

Pronóstico extendido

Alerta por tormentas, granizo y viento Zonda: así estará el tiempo en Mendoza

Minería en el sur

Mendoza busca activar un tren minero para potenciar Potasio Río Colorado

Fútbol de Brasil

Flamengo acelera por el mendocino Valentín Castellanos hoy en Lazio

Intensifican controles

Vacaciones en Chile: las multas y normas que deben conocer los turistas

María Emilia Marín, educadora sexual y diplomada en ESI, habló sobre la importancia del uso de preservativo
Información y prevención

Alertan en Mendoza por el aumento de infecciones de transmisión sexual

En 2025

Aumentó la demanda de salud mental entre mujeres y personas LGBTI en Mendoza

Previa de Año Nuevo

Ciudad de Mendoza secuestró más de 4.500 unidades de pirotecnia

Crisis económica

Aumentó el desempleo y crece la búsqueda de un segundo trabajo en Mendoza

Salud pública

Alarma en Mendoza por intentos de suicidio durante Nochebuena y Navidad

Luján de Cuyo

Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Bondi navideño

Navidad en el micro: choferes mendocinos se disfrazaron de Papá Noel y Grinch