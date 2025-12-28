Mendoza busca activar un tren minero para potenciar Potasio Río Colorado

La Provincia trabaja con el Gobierno Nacional para desarrollar un sistema ferroviario que permita transportar la producción de potasio desde el sur mendocino hacia los principales nodos logísticos y puertos del país.

El proyecto minero Potasio Río Colorado volvió a ubicarse en el centro de la agenda pública debido a la necesidad crítica de infraestructura para garantizar su viabilidad. En ese marco, el Gobierno de Mendoza avanza junto a la Nación en la planificación de un tren minero que permita trasladar la producción desde el sur de la provincia hacia los principales corredores logísticos de la Argentina.

¿Por qué la logística es clave para Potasio Río Colorado?

La logística es el factor determinante para la reactivación de la ex mina Vale, ya que las proyecciones indican una producción superior a 4 millones de toneladas anuales. Ese volumen no puede ser absorbido por el transporte carretero, lo que posiciona al ferrocarril como la única alternativa sustentable y económicamente viable para la exportación del mineral.

¿Qué beneficios tendría el tren minero para Mendoza y Vaca Muerta?

El plan no solo beneficiaría a la industria del potasio, sino que también permitiría dinamizar el desarrollo de la zona mendocina de Vaca Muerta. Además de facilitar la salida del mineral hacia los mercados internacionales, el circuito ferroviario habilitaría el ingreso de arena proveniente del litoral, insumo estratégico para la fractura hidráulica.

¿Qué gestiones realiza Mendoza con el Gobierno Nacional?

La ministra de Energía, Jimena Latorre, confirmó que existen gestiones avanzadas con el área de Transporte de la Nación. Los trabajos se concentran en evaluar el estado de las vías existentes y la disponibilidad de tierras para construir nuevos tramos ferroviarios en sectores donde hoy no hay infraestructura.

¿Cuál sería el recorrido del tren minero proyectado?

El trazado combinaría la recuperación de vías en desuso con la construcción de nuevos segmentos. Según el proyecto “Meridiano 68”, el recorrido comenzaría en Pata Mora, continuaría hacia Agua Escondida y cruzaría el Río Atuel, un tramo que requiere una obra de ingeniería completamente nueva.

Luego, el tren empalmaría con vías existentes en Carmensa y pasaría por General Alvear, Monte Comán, Guadales y Lencinas. Desde allí, se conectaría con la línea del Ferrocarril San Martín, permitiendo llegar a San Luis, Buenos Aires y los puertos del Atlántico.

¿Cómo se busca financiar esta obra de gran escala?

Debido a su alto costo, el proyecto fue presentado en giras internacionales con el objetivo de captar financiamiento privado. La inversión es considerada estratégica para el desarrollo productivo del sur mendocino y para la inserción de Potasio Río Colorado en el mercado global.