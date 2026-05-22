San Rafael sufrió la peor caída vitícola del país: la producción de uva se desplomó casi 40%

San Rafael encabezó el ranking nacional de caída en producción de uva durante la vendimia 2026. El departamento del sur mendocino registró un derrumbe del 39,7% respecto al año pasado y quedó muy por debajo de su promedio histórico, según datos oficiales del INV.

La producción vitícola (de uvas) en San Rafael atravesó una de sus temporadas más críticas de los últimos años. Los datos definitivos difundidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura confirmaron que el departamento tuvo la caída más fuerte de todo el país durante la vendimia 2026, con un retroceso del 39,7% en comparación con la cosecha anterior.

El impacto fue contundente: mientras en 2025 se habían elaborado 549.817 quintales, este año apenas se alcanzaron 331.433. La diferencia no solo encendió alarmas en el sector vitivinícola del sur mendocino, sino que además dejó a la actual campaña entre las peores de la última década para el departamento.

¿Cuánto cayó la producción de uva en San Rafael?

La caída de la producción de uva en San Rafael fue la más pronunciada de toda Argentina durante la vendimia 2026. El desplome cercano al 40% ubicó al departamento muy por encima de otras zonas afectadas por la baja cosecha.

Los números oficiales reflejaron una diferencia de más de 218 mil quintales respecto de la temporada pasada, una cifra que golpeó directamente a productores, bodegas y trabajadores vinculados a la actividad vitivinícola.

Además, el volumen final quedó muy lejos del promedio histórico local. En los últimos diez años, San Rafael mantuvo registros cercanos a los 500 mil quintales por temporada, por lo que el dato actual representa uno de los peores desempeños recientes.

La única cosecha que mostró números inferiores fue la de 2023, considerada hasta ahora una de las temporadas más críticas para la vitivinicultura mendocina. En aquel momento, el departamento apenas había alcanzado los 212.631 quintales en medio de una fuerte crisis productiva nacional.

El sur mendocino fue el más golpeado por la vendimia 2026

A diferencia de otros ciclos donde las pérdidas se distribuyeron de manera más homogénea en la provincia, esta vez el impacto se concentró especialmente en el sur de Mendoza.

Detrás de San Rafael apareció General Alvear, que registró una caída del 17,5% en comparación con la temporada anterior. El departamento pasó de 327.477 quintales en 2025 a 270.183 en la actual campaña.

Por su parte, la Delegación San Martín mostró una disminución del 14,9%, mientras que la zona menos afectada fue la Delegación Mendoza, donde la merma rondó el 7%.

Los datos dejaron en evidencia que el retroceso de San Rafael fue ampliamente superior al promedio provincial y nacional.

Cómo quedó la producción de uva en Mendoza y Argentina

La vendimia 2026 cerró oficialmente con una producción nacional de 18.391.299 quintales de uva. Esto representó una disminución del 8% respecto de 2025.

En el caso de Mendoza, la caída también fue significativa. La provincia pasó de 15.044.810 quintales el año pasado a 13.181.415 en la campaña actual, lo que implicó una baja del 12,4%.

Sin embargo, dentro de ese escenario general, San Rafael sobresalió negativamente por la magnitud del derrumbe productivo.

El panorama genera preocupación en toda la cadena vitivinícola debido a que el departamento es uno de los principales polos productivos del sur provincial y tiene una fuerte dependencia económica de la actividad agrícola y bodeguera.

Qué factores explican la fuerte baja en la cosecha

Aunque el informe oficial del INV se enfocó en los resultados productivos finales, el sector vitivinícola viene advirtiendo desde hace meses sobre distintos factores climáticos y económicos que afectaron la campaña.

Las heladas tardías, la disminución del rendimiento en algunos varietales y las dificultades económicas para sostener tareas culturales y de riego aparecen entre las principales causas señaladas por productores de la región.

A esto se suma un contexto complejo para muchas fincas del sur mendocino, donde los costos de producción crecieron fuertemente durante los últimos años y varios establecimientos redujeron inversiones.

La combinación de menor volumen cosechado y mayores costos genera incertidumbre sobre el impacto económico que tendrá la vendimia 2026 en bodegas, contratistas y trabajadores rurales.

San Rafael quedó ante una de las peores vendimias de la década

Los registros históricos muestran que la actual campaña quedó muy lejos de los niveles considerados normales para el departamento.

Con apenas 331.433 quintales elaborados, San Rafael volvió a ubicarse en niveles comparables con temporadas de crisis productiva severa. El dato encendió preocupación en el sector debido a que la actividad vitivinícola representa uno de los motores económicos más importantes del departamento.

Mientras tanto, productores y referentes de la industria ya analizan el escenario para la próxima temporada, en un contexto donde el clima y la rentabilidad seguirán siendo factores determinantes para el futuro de la producción de uva en el sur mendocino.