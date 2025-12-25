Noticias Mendoza

Cultura
Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

La plataforma presentó el primer tráiler oficial de Peaky Blinders: el hombre inmortal, la producción que continúa la historia creada por Steven Knight. La serie llegará a Netflix el 20 de marzo y contará con nuevas temporadas.

Netflix presentó el primer adelanto oficial de Peaky Blinders: el hombre inmortal, la esperada continuación del universo creado por Steven Knight. La serie, que marca el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, se estrenará en la plataforma el próximo 20 de marzo, según confirmaron fuentes vinculadas a la producción.

¿Qué muestra el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal?

El avance deja en claro que la historia ingresa en una etapa más oscura y compleja. Cillian Murphy reaparece como un Tommy Shelby más enigmático, pronunciando una frase que rápidamente generó impacto entre los seguidores de la saga: “El hombre que un día fui, desapareció”.

La estética característica de Peaky Blinders se mantiene intacta, reforzando la continuidad visual y narrativa que convirtió a la serie en un fenómeno global.

¿Cómo continuará la historia de la familia Shelby?

Desde Netflix confirmaron que el universo de Peaky Blinders se expandirá con dos nuevas temporadas, compuestas por seis episodios de una hora cada una. Estas funcionarán como una secuela directa de los hechos narrados en el film que sirve como puente entre la serie original y esta nueva etapa.

¿En qué época se sitúa la nueva serie?

La trama dará un salto temporal hasta 1953, en un Reino Unido marcado por la reconstrucción posterior a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, Birmingham vuelve a ocupar un rol central.

La ciudad se presenta nuevamente como un territorio de disputa, atravesado por conflictos económicos, ambiciones políticas y una intensa lucha por el control del proceso de reconstrucción, con la familia Shelby otra vez en el centro de la escena.

¿Cuándo se estrena Peaky Blinders: el hombre inmortal en Netflix?

La serie se estrenará el 20 de marzo y se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año para los fanáticos de la producción británica protagonizada por Cillian Murphy.

