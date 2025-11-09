Tras varios días de estabilidad, regresan las condiciones inestables a la provincia cuyana. Desde este domingo por la tarde se esperan tormentas aisladas, aumento de la nubosidad y viento en amplias zonas del territorio.

Después de un período de calma meteorológica, las tormentas vuelven a Mendoza con probabilidad de lluvias, viento norte y hasta caída de granizo pequeño en algunos sectores.

El fenómeno se extenderá entre este domingo 9 y el martes 11 de noviembre, con mayor impacto en el sur provincial, el Valle de Uco y sectores del Gran Mendoza.

Pronóstico detallado para Mendoza

Día Viento Nubosidad y lluvias Temperaturas en el llano Domingo 9/11 Norte leve (11:00 a 21:00) – zonas Norte, Este y Sur Seminublado a nublado. Lluvias desde las 14:00 en Malargüe y oeste del Valle de Uco, extendiéndose a la noche al sur provincial. Máx. 25°C / Mín. 6°C (Malargüe) – 11°C (Norte-Este) Lunes 10/11 Norte leve, moderado en La Paz. Zonda leve en cordillera (14:00–20:00). Seminublado. Lluvias desde las 15:00 en el oeste del Valle de Uco y Gran Mendoza. Posible granizo pequeño aislado. Máx. 28°C / Mín. 9°C (Malargüe) – 13°C (Norte-Este) Martes 11/11 Zonda débil desde la madrugada. Ingreso de viento sur (40 km/h) en toda la provincia. Restos de tormentas en la madrugada. Mejorando desde el mediodía. Máx. 24°C / Mín. 6°C (Malargüe) – 13°C (Norte-Este)

Domingo: primeras lluvias en el sur

La jornada comenzará con cielo seminublado y aumento de la nubosidad hacia la tarde. Las primeras precipitaciones se concentrarán en Malargüe y el oeste del Valle de Uco, extendiéndose durante la noche hacia el resto del sur provincial.

Las temperaturas se mantendrán moderadas, con una máxima estimada de 25°C.

Lunes: tormentas más generalizadas

El lunes se anticipa una mayor inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde en el Valle de Uco, Malargüe y el oeste del Gran Mendoza.

No se descarta la caída de granizo pequeño en forma puntual.

El viento norte se mantendrá durante el día, mientras que en la cordillera se prevé Zonda leve entre las 14:00 y las 20:00.

Martes: viento sur y mejora gradual

Durante la madrugada persistirán las lluvias en el sur y el Valle de Uco, pero desde el mediodía las condiciones tenderán a mejorar con cielo despejado.

Sin embargo, se espera el ingreso de un viento sur sostenido, con ráfagas de hasta 40 km/h, que alcanzará el norte y el este hacia media mañana.

Monitoreo permanente

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas ante posibles tormentas localmente intensas y recomienda precaución en zonas rurales y de montaña.