Lluvias, tormentas y posible granizo: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico extendido anticipa inestabilidad desde este sábado en el Sur y el Valle de Uco, con lluvias que se extenderán a otras zonas el domingo y lunes.

DíaCondición generalProbabilidad de lluviaTemperatura máximaZonas más afectadas
Sábado 8/11Seminublado, con tormentas localizadasDesde la tarde22 °CMalargüe y Sur del Valle de Uco
Domingo 9/11Inestable, con posible granizoDesde la tarde y noche25 °CValle de Uco, Malargüe, Sur y Oeste del Gran Mendoza
Lunes 10/11Viento Zonda y lluvias dispersasTarde y noche27 °CValle de Uco, Oeste del Gran Mendoza y Sur provincial

El fin de semana llegará con cambios en el tiempo en Mendoza, especialmente hacia el Sur provincial y el Valle de Uco, donde se esperan tormentas, lluvias localizadas y posible caída de granizo.
Las condiciones se mantendrán inestables hasta el lunes, con mejoras parciales entre jornada y jornada.

Sábado 8 de noviembre: primeras lluvias en el Sur

El sábado comenzará seminublado en gran parte de la provincia, con mayor nubosidad en el Sur y el Valle de Uco.

  • Probabilidad de lluvias desde las 16:00 en Malargüe y el Sur del Valle de Uco, extendiéndose hacia la noche.
  • Tormentas débiles a moderadas en sectores localizados.
  • Temperatura máxima provincial: 22 °C.
  • Viento leve del norte al sur durante todo el día.
  • En alta montaña, leve precipitación entre las 15:00 y las 22:00.

Domingo 9 de noviembre: lluvias y posible granizo en el Valle de Uco y zona Sur

El domingo será la jornada más inestable del fin de semana.

  • Amanecer nublado en Malargüe, con el resto de la provincia despejado.
  • Desde las 14:00, probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el oeste del Valle de Uco.
  • Por la noche, las precipitaciones se extenderán a todo el Valle de Uco, zona Sur y oeste del Gran Mendoza.
  • No se descarta caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco y Malargüe.
  • Temperatura máxima provincial: 25 °C.

Lunes 10 de noviembre: viento Zonda y nuevas lluvias

El lunes continuará con inestabilidad en sectores del Oeste y Sur provincial.

  • Circulación de viento de norte a sur, con presencia de viento Zonda leve en Cordillera Sur y zonas precordilleranas entre las 14:00 y las 20:00.
  • Probabilidad de lluvias desde la tarde en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia Malargüe durante la noche.
  • Posible caída de granizo en la zona Sur.
  • Temperatura máxima provincial: 27 °C.

Monitoreo activo

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el seguimiento de la situación meteorológica ante la posibilidad de tormentas localizadas, lluvias intensas o granizo en distintos puntos de Mendoza.

