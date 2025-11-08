El pronóstico extendido anticipa inestabilidad desde este sábado en el Sur y el Valle de Uco, con lluvias que se extenderán a otras zonas el domingo y lunes.
|Día
|Condición general
|Probabilidad de lluvia
|Temperatura máxima
|Zonas más afectadas
|Sábado 8/11
|Seminublado, con tormentas localizadas
|Desde la tarde
|22 °C
|Malargüe y Sur del Valle de Uco
|Domingo 9/11
|Inestable, con posible granizo
|Desde la tarde y noche
|25 °C
|Valle de Uco, Malargüe, Sur y Oeste del Gran Mendoza
|Lunes 10/11
|Viento Zonda y lluvias dispersas
|Tarde y noche
|27 °C
|Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza y Sur provincial
El fin de semana llegará con cambios en el tiempo en Mendoza, especialmente hacia el Sur provincial y el Valle de Uco, donde se esperan tormentas, lluvias localizadas y posible caída de granizo.
Las condiciones se mantendrán inestables hasta el lunes, con mejoras parciales entre jornada y jornada.
Sábado 8 de noviembre: primeras lluvias en el Sur
El sábado comenzará seminublado en gran parte de la provincia, con mayor nubosidad en el Sur y el Valle de Uco.
- Probabilidad de lluvias desde las 16:00 en Malargüe y el Sur del Valle de Uco, extendiéndose hacia la noche.
- Tormentas débiles a moderadas en sectores localizados.
- Temperatura máxima provincial: 22 °C.
- Viento leve del norte al sur durante todo el día.
- En alta montaña, leve precipitación entre las 15:00 y las 22:00.
Domingo 9 de noviembre: lluvias y posible granizo en el Valle de Uco y zona Sur
El domingo será la jornada más inestable del fin de semana.
- Amanecer nublado en Malargüe, con el resto de la provincia despejado.
- Desde las 14:00, probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el oeste del Valle de Uco.
- Por la noche, las precipitaciones se extenderán a todo el Valle de Uco, zona Sur y oeste del Gran Mendoza.
- No se descarta caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco y Malargüe.
- Temperatura máxima provincial: 25 °C.
Lunes 10 de noviembre: viento Zonda y nuevas lluvias
El lunes continuará con inestabilidad en sectores del Oeste y Sur provincial.
- Circulación de viento de norte a sur, con presencia de viento Zonda leve en Cordillera Sur y zonas precordilleranas entre las 14:00 y las 20:00.
- Probabilidad de lluvias desde la tarde en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia Malargüe durante la noche.
- Posible caída de granizo en la zona Sur.
- Temperatura máxima provincial: 27 °C.
Monitoreo activo
La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el seguimiento de la situación meteorológica ante la posibilidad de tormentas localizadas, lluvias intensas o granizo en distintos puntos de Mendoza.