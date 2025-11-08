El pronóstico extendido anticipa inestabilidad desde este sábado en el Sur y el Valle de Uco, con lluvias que se extenderán a otras zonas el domingo y lunes.

Día Condición general Probabilidad de lluvia Temperatura máxima Zonas más afectadas Sábado 8/11 Seminublado, con tormentas localizadas Desde la tarde 22 °C Malargüe y Sur del Valle de Uco Domingo 9/11 Inestable, con posible granizo Desde la tarde y noche 25 °C Valle de Uco, Malargüe, Sur y Oeste del Gran Mendoza Lunes 10/11 Viento Zonda y lluvias dispersas Tarde y noche 27 °C Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza y Sur provincial

El fin de semana llegará con cambios en el tiempo en Mendoza, especialmente hacia el Sur provincial y el Valle de Uco, donde se esperan tormentas, lluvias localizadas y posible caída de granizo.

Las condiciones se mantendrán inestables hasta el lunes, con mejoras parciales entre jornada y jornada.

Sábado 8 de noviembre: primeras lluvias en el Sur

El sábado comenzará seminublado en gran parte de la provincia, con mayor nubosidad en el Sur y el Valle de Uco.

Probabilidad de lluvias desde las 16:00 en Malargüe y el Sur del Valle de Uco, extendiéndose hacia la noche.

Tormentas débiles a moderadas en sectores localizados.

Temperatura máxima provincial: 22 °C.

Viento leve del norte al sur durante todo el día.

En alta montaña, leve precipitación entre las 15:00 y las 22:00.

Domingo 9 de noviembre: lluvias y posible granizo en el Valle de Uco y zona Sur

El domingo será la jornada más inestable del fin de semana.

Amanecer nublado en Malargüe, con el resto de la provincia despejado.

Desde las 14:00, probabilidad de lluvias moderadas en Malargüe y el oeste del Valle de Uco.

Por la noche, las precipitaciones se extenderán a todo el Valle de Uco, zona Sur y oeste del Gran Mendoza.

No se descarta caída de granizo, especialmente en el Valle de Uco y Malargüe.

Temperatura máxima provincial: 25 °C.

Lunes 10 de noviembre: viento Zonda y nuevas lluvias

El lunes continuará con inestabilidad en sectores del Oeste y Sur provincial.

Circulación de viento de norte a sur, con presencia de viento Zonda leve en Cordillera Sur y zonas precordilleranas entre las 14:00 y las 20:00.

Probabilidad de lluvias desde la tarde en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia Malargüe durante la noche.

Posible caída de granizo en la zona Sur.

Temperatura máxima provincial: 27 °C.

Monitoreo activo

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el seguimiento de la situación meteorológica ante la posibilidad de tormentas localizadas, lluvias intensas o granizo en distintos puntos de Mendoza.