Cobos respalda a Ulpiano Suarez para 2027 y marca distancia de Petri tras el Desayuno de la Coviar

El Desayuno de la Coviar dejó una señal política fuerte en Mendoza: Julio Cobos y Rodolfo Suarez respaldaron públicamente al intendente Ulpiano Suarez como posible candidato a gobernador en 2027, en un contexto donde el exvicepresidente había apoyado a Luis Petri en la interna de 2023.

El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, volvió a convertirse en una vidriera política en Mendoza sobre todo por el acercamiento que marcaron los exgobernadores Julio Cobos y el mismo que Rodolfo Suarez.

En la primera fila, Julio Cobos, Celso Jaque, Rodolfo Suarez y Ulpiano Suarez. Recién en la cuarta fila, Luis Petri junto a Cristina Pérez.

Más allá de los discursos vinculados a la industria del vino, el encuentro dejó señales claras sobre el tablero electoral que se proyecta hacia las elecciones provinciales de 2027.

Petri, ahora lejos de Cobos en el tradicional desayuno de la COVIAR.

Uno de los gestos más comentados fue el respaldo explícito que recibió el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, de parte de dos figuras clave del radicalismo provincial: Julio Cobos y Rodolfo Suarez.

El apoyo llamó la atención porque se produce luego de los posicionamientos que el propio Cobos había tenido en la interna de Cambia Mendoza en 2023, cuando respaldó la candidatura de Luis Petri frente a la lista encabezada por Alfredo Cornejo.

¿Qué dijeron Cobos y Rodolfo Suarez sobre la candidatura de Ulpiano Suarez?

Durante el encuentro político y empresarial que acompaña cada año los festejos vendimiales, tanto Cobos como Rodolfo Suarez dejaron en claro su respaldo al actual intendente capitalino.

“Sin lugar a dudas, es un gran candidato para la gobernación. Tiene todos los atributos para ser un gran gobernador”, afirmó Rodolfo Suarez al referirse a Ulpiano Suarez.

Las declaraciones fueron interpretadas dentro del radicalismo como una señal clara de posicionamiento interno de cara al proceso electoral que definirá al sucesor de Alfredo Cornejo en la gobernación mendocina.

El gesto adquiere mayor relevancia porque proviene de dirigentes con fuerte peso político dentro de Cambia Mendoza y con capacidad de influir en el armado del espacio para los próximos años.

¿Por qué el apoyo de Cobos a Ulpiano marca un cambio político?

El respaldo del exvicepresidente no pasó desapercibido en el escenario político mendocino. En 2023, Cobos había acompañado activamente la campaña de Luis Petri cuando el actual ministro compitió en la interna de Cambia Mendoza por la candidatura a gobernador.

Incluso participó de actividades proselitistas junto al dirigente radical y su compañera de fórmula Patricia Giménez durante la campaña previa a las PASO provinciales.

Ese antecedente hace que el actual respaldo a Ulpiano Suarez sea leído como un reacomodamiento dentro del radicalismo mendocino.

En los últimos meses, la figura de Petri ha estado atravesada por distintas polémicas y exposiciones mediáticas que generaron incomodidad dentro de sectores de Cambia Mendoza, especialmente por sus enfrentamientos públicos con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Ese contexto parece haber modificado parte de los equilibrios internos dentro del espacio político provincial.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre su proyecto político para 2027?

A mediados de enero de este año, Ulpiano Suarez dejó en claro que su horizonte político está puesto en la gobernación de Mendoza.

En una entrevista con el programa Opinión, de LVDiez, el intendente confirmó que se encuentra en una etapa de preparación política con el objetivo de competir en las elecciones provinciales de 2027.

El dirigente radical explicó que actualmente trabaja en tres ejes centrales:

Formación política

Armado de equipos técnicos

Elaboración de un plan de gobierno

Según explicó, su prioridad es construir una propuesta sólida para la provincia más allá de las disputas personales dentro del espacio político.

En ese sentido, remarcó que su objetivo principal es “estar preparado para gobernar Mendoza”.

¿Cómo empieza a moverse el tablero político rumbo a las elecciones de 2027?

Aunque todavía faltan varios años para la elección provincial, los movimientos políticos dentro de Cambia Mendoza ya empiezan a mostrar señales de posicionamiento.

La gestión actual de Alfredo Cornejo todavía tiene por delante gran parte de su mandato, pero dentro del radicalismo ya aparecen dirigentes que buscan proyectarse hacia la próxima sucesión en el Ejecutivo provincial.

En ese escenario, el intendente capitalino aparece como uno de los nombres que empieza a consolidarse dentro del espacio oficialista.

El respaldo que recibió durante el Desayuno de la Coviar por parte de referentes históricos como Cobos y del exgobernador Rodolfo Suarez puede interpretarse como uno de los primeros gestos de alineamiento político de cara a la carrera por la gobernación.

La política mendocina, como suele ocurrir en cada Vendimia, volvió a dejar señales que anticipan cómo podría configurarse el escenario electoral de los próximos años.