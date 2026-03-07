Desayuno de la Coviar: Omar Félix cruzó al presidente saliente y habló de “un discurso vacío”

El intendente de San Rafael criticó con dureza al presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina tras su discurso en el tradicional Desayuno de la Coviar. Apuntó contra lo que consideró un intento de ocultar la crisis del sector y cuestionó algunas de las propuestas presentadas.

El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, volvió a convertirse en una caja de resonancia política durante los festejos vendimiales resaltando la reacción de Omar Félix, intendente de San Rafael.

Luego del discurso del presidente saliente de la entidad, Omar Félix, lanzó fuertes críticas y aseguró que el mensaje estuvo lejos de reflejar la realidad que atraviesan los productores vitivinícolas.

El jefe comunal utilizó su cuenta de X para cuestionar el contenido de la exposición y calificó el mensaje como “vacío”, lo que generó uno de los primeros chispazos políticos del encuentro, un suceso que cada año reúne a dirigentes, empresarios y referentes del sector para analizar el presente y el futuro de la vitivinicultura.

¿Qué dijo Omar Félix sobre el discurso del presidente saliente de la Coviar?

La reacción del intendente sanrafaelino se produjo minutos después de que finalizara la intervención del presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina, el riojano Mario González.

En un mensaje directo publicado en redes sociales, Félix cuestionó el contenido del discurso y apuntó contra lo que consideró una falta de autocrítica sobre la situación del sector.

“Nada más vacío que el discurso del presidente saliente de Coviar”, escribió el jefe comunal, para luego agregar que se trató de “muchas palabras para esconder la crisis del sector”.

Para el intendente de San Rafael, el mensaje no reflejó las dificultades que enfrentan actualmente los productores, especialmente en Mendoza, donde los costos de producción, la caída del consumo interno y las dificultades para exportar afectan a gran parte de la cadena vitivinícola.

Las declaraciones del dirigente peronista generaron repercusión inmediata en el ámbito político y productivo, ya que el Desayuno de la Coviar suele ser uno de los escenarios donde se plantean diagnósticos y propuestas para la industria del vino.

Nada mas vacío que el discurso del presidente saliente de COVIAR, muchas palabras para esconder la crisis del sector, lamentable — Omar Félix (@omarchafifelix) March 7, 2026

¿Qué propuestas presentó Mario González durante su discurso?

Durante su exposición, Mario González centró gran parte de su mensaje en la necesidad de modernizar la actividad vitivinícola para mejorar su competitividad tanto en el mercado interno como en el exterior.

Entre los principales ejes que mencionó se destacó la incorporación de nuevas tecnologías para la gestión productiva y el uso más eficiente del agua, un recurso clave para la vitivinicultura en provincias como Mendoza, donde la disponibilidad hídrica se ha convertido en un factor cada vez más crítico.

En ese sentido, el dirigente habló sobre la digitalización de fincas mediante la aplicación CEPAPP, una herramienta pensada para optimizar el manejo de los viñedos y mejorar la información disponible para productores y organismos vinculados al sector.

También mencionó la importancia de avanzar en normas de compliance para fortalecer la transparencia institucional dentro de la corporación, un aspecto que, según explicó, busca consolidar la confianza entre los distintos actores de la cadena vitivinícola.

¿Por qué generó polémica la propuesta sobre el torrontés riojano?

Uno de los puntos que más repercusión generó durante el discurso fue la propuesta de potenciar el torrontés riojano como una de las cepas estratégicas para conquistar nuevos mercados internacionales.

Según explicó González, el objetivo es posicionar esta variedad como una bandera distintiva de la vitivinicultura argentina en el exterior, aprovechando su perfil aromático y su identidad regional.

Sin embargo, la mención a esta cepa también despertó cuestionamientos en algunos sectores, particularmente en Mendoza, donde se interpretó como una priorización de intereses vinculados a otras regiones productoras.

La polémica se sumó así al contexto de debate interno dentro del sector vitivinícola, donde conviven distintas miradas sobre cómo diversificar la producción y fortalecer la presencia de los vinos argentinos en el mercado global.

¿Qué otras iniciativas se mencionaron para diversificar la industria vitivinícola?

Además de las propuestas vinculadas a la modernización productiva, el presidente saliente de la Coviar volvió a mencionar una iniciativa que desde hace años aparece en la agenda legislativa: la posibilidad de utilizar jugo de uva concentrado como endulzante natural en alimentos y bebidas.

La idea busca generar una nueva demanda para la producción vitivinícola, especialmente en momentos en que el mercado del vino enfrenta fluctuaciones en el consumo.

No obstante, esta propuesta no es nueva. A lo largo de los años, diferentes legisladores y dirigentes del sector presentaron proyectos en el Congreso con el objetivo de impulsar esta medida, aunque ninguno logró avanzar de manera concreta en el proceso parlamentario.

En ese contexto, la reiteración de esta iniciativa también alimentó el debate sobre la necesidad de encontrar soluciones estructurales para la industria.

El Desayuno de la Coviar volvió así a confirmar su rol como un espacio donde no solo se analizan los desafíos de la vitivinicultura, sino donde también emergen tensiones políticas y diferencias de enfoque sobre el futuro del sector.