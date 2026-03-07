Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mendoza
Vendimia 2026

Victoria Villarruel encabezó el Desayuno de la COVIAR en Mendoza como presidenta en ejercicio

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del tradicional Desayuno de la COVIAR en Mendoza y se convirtió en la principal representante del Gobierno nacional en la Vendimia 2026. La titular del Senado se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó este sábado la representación del Gobierno nacional en el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), uno de los encuentros políticos y económicos más importantes del calendario vendimial.

La dirigente participó del evento en la provincia de Mendoza en su condición de presidenta en ejercicio, debido a que el mandatario Javier Milei se encuentra de gira oficial en Estados Unidos. En ese contexto, Villarruel se convirtió en la principal figura del Gobierno nacional presente en las actividades centrales de la Vendimia.

El tradicional desayuno reúne cada año a gobernadores, ministros, empresarios, referentes del sector vitivinícola y dirigentes políticos para analizar la situación de la industria del vino y el desarrollo productivo del país.

Victoria Villarruel visitará la Sociedad Rural del Valle de Uco y se reunirá con productores

¿Qué dijo Victoria Villarruel en el Desayuno de la COVIAR?

Durante su contacto con los medios en el encuentro, Villarruel destacó la importancia histórica y económica de la Vendimia para la Argentina.

“Los mendocinos hoy tienen 90 años de Vendimia, y esto es importante no solo para Mendoza, sino para toda la Argentina. Porque todo el país está relacionado con la vitivinicultura”, afirmó.

La vicepresidenta remarcó además que este tipo de encuentros permiten dar visibilidad nacional a las actividades productivas que se desarrollan en las provincias.

“Acá estoy acompañando y dándole relevancia a algo que genera tanta distinción para todo el país. Yo siempre trato de estar en este tipo de encuentros en las provincias, dándole relevancia nacional y abriéndole las puertas del Senado”, señaló.

El Desayuno de la COVIAR es considerado uno de los espacios más influyentes dentro del calendario vendimial, ya que allí se presentan diagnósticos del sector vitivinícola y se plantean propuestas de políticas públicas para la industria.

¿Por qué Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo?

La participación de la vicepresidenta en el evento también tuvo un componente institucional relevante.

Actualmente Villarruel se encuentra al frente del Poder Ejecutivo nacional debido al viaje oficial del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde desarrolla una agenda política y económica.

Ante esta situación, la titular del Senado quedó a cargo del Ejecutivo y representa formalmente al Gobierno nacional en las actividades oficiales que se desarrollan en el país.

Consultada al respecto, la dirigente se refirió a su rol institucional.

“Es un honor ser Presidenta en ejercicio y es un honor ser Vicepresidenta”, expresó.

Su presencia en Mendoza también refleja la importancia política que la Vendimia ha adquirido a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre el sector productivo, el mundo empresarial y la dirigencia política nacional.

¿Qué dijo Villarruel sobre su cruce con Luis Petri?

Durante su paso por Mendoza, Villarruel también fue consultada por periodistas sobre el reciente intercambio público que mantuvo con el ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri.

La vicepresidenta evitó profundizar en la polémica y respondió con una frase breve.

“No voy a hablar de esa persona. Si tiene una denuncia que la presente en la Justicia”, afirmó.

El cruce entre ambos dirigentes generó repercusión política en los últimos días y expuso tensiones dentro del oficialismo, aunque Villarruel optó por no ampliar el tema durante su participación en la agenda vendimial.

¿Por qué el Desayuno de la COVIAR es clave en la Vendimia?

El Desayuno de la COVIAR es uno de los momentos políticos y económicos más relevantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Cada año reúne a gobernadores, ministros nacionales, legisladores, empresarios y representantes del sector vitivinícola para debatir la situación de la industria del vino, una actividad estratégica para Mendoza y con fuerte impacto en las exportaciones argentinas.

Además de su dimensión económica, el encuentro funciona como un espacio de diálogo político donde se plantean demandas del sector productivo y se discuten políticas vinculadas al desarrollo regional.

En 2026 el evento adquiere un significado especial, ya que se celebran los 90 años de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia, una tradición que se ha consolidado como una de las celebraciones culturales más importantes de la Argentina.

La presencia de Villarruel como presidenta en ejercicio reforzó el peso institucional del encuentro y volvió a ubicar a la Vendimia como un escenario central del debate político y económico del país.

