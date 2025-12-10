Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Será Justicia

Guaymallén vuelve a tener Reina de la Vendimia tras un fallo de la Suprema Corte

La Municipalidad restableció la figura de la Reina Departamental de la Vendimia y el tradicional voto cantado, luego de que la Corte declarara inconstitucional la normativa que había cambiado el sistema vendimial.

Guaymallén oficializó la restitución de la Reina Departamental de la Vendimia, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La decisión revierte las modificaciones aplicadas por la gestión anterior, que había reemplazado el título de “Reina” por “Representante”, y devuelve al departamento su estructura tradicional en la fiesta más emblemática de la provincia.

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

¿Por qué Guaymallén recupera la figura de la Reina de la Vendimia?

La medida responde a un fallo de la Corte emitido en enero de 2023, que declaró inconstitucional la ordenanza 9196 de 2021. Esa normativa había alterado el sistema de votación y el protocolo vendimial. Con el aval judicial, la Comisión Vendimia 2026 ordenó reincorporar el título de “Reina de la Vendimia de Guaymallén”, el retorno del voto cantado y la participación histórica de los distritos.

La fundamentación técnica sostiene que el término “Reina” no refiere a un concurso de belleza, sino a una figura identitaria y representativa que actúa como embajadora cultural, productiva y social de la provincia desde 1936.

¿Qué dijo la Municipalidad sobre el restablecimiento de la tradición?

El intendente Marcos Calvente afirmó que su gestión está cumpliendo con la normativa vigente. Señaló que la resolución de la Corte establece que los municipios no pueden modificar la esencia de la Vendimia, considerada patrimonio cultural intangible de Mendoza. Al devolver la denominación tradicional y el voto cantado, Guaymallén busca recuperar coherencia histórica y fortalecer su identidad departamental.

¿Cuándo será la fiesta departamental de Guaymallén?

La fiesta departamental, titulada Guaymallén de mis amores, se realizará el 19 de diciembre en el Predio de la Virgen, desde las 20.30. El evento comenzará con la bendición de los frutos y continuará con el acto central. El guion fue desarrollado bajo la dirección de Virginia Páez y Héctor Gomina, con textos de Alicia Casares.

¿Cómo será la elección de la nueva Reina de Guaymallén?

El sistema de votación seguirá siendo electrónico a través de la página oficial, habilitado del 15 al 18 de diciembre a las 23.59. Sin embargo, el anuncio de la ganadora volverá al tradicional voto cantado.

Cada representante tendrá un puntaje base y sumará puntos según el porcentaje obtenido en la votación web. La directora de Cultura y Turismo, Carolina Vico, explicó que este mecanismo recupera la emoción y la tradición del momento de la coronación. Los votos impresos estarán certificados y el sistema electrónico mantendrá sus controles auditados con aval de escribanos públicos.

¿Qué otros eventos prepara Guaymallén?

Además de la Vendimia, la Municipalidad organiza el Festival del Camote, que se realizará el 7 y 8 de febrero, con el objetivo de poner en valor las expresiones culturales del departamento.

También puedes leer

Tensión en Venezuela

Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina

Escape evitable

Dos presos se fugaron de una comisaría en San Martín tras hacer un boquete

Reforma Laboral

El Gobierno le hace un guiño a la CGT y retira restricciones a cuotas solidarias

Desplome de precios

La cosecha de durazno en el Sur mendocino vive una de sus peores crisis

Estado del tiempo

Anuncian Zonda, tormentas y cambios de viento entre hoy y el viernes en Mendoza

Godoy Cruz

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 que reunió a más de 100 mil personas

Te puede interesar

Será Justicia

Guaymallén vuelve a tener Reina de la Vendimia tras un fallo de la Suprema Corte

Tensión en Venezuela

Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N de Argentina

Escape evitable

Dos presos se fugaron de una comisaría en San Martín tras hacer un boquete

Reforma Laboral

El Gobierno le hace un guiño a la CGT y retira restricciones a cuotas solidarias

Desplome de precios

La cosecha de durazno en el Sur mendocino vive una de sus peores crisis

Estado del tiempo

Anuncian Zonda, tormentas y cambios de viento entre hoy y el viernes en Mendoza

Godoy Cruz

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 que reunió a más de 100 mil personas

Minería metalífera

Votó el Senado: qué implica la aprobación del Proyecto San Jorge en Mendoza

Minería sustentable

Lourdes Arrieta sobre el proyecto San Jorge y los estándares de minería en Mendoza

Ciudad de Mendoza

Protesta frente a la Legislatura mientras el Senado debate leyes mineras

Sesión caliente

El Senado decidió sobre la minería en Mendoza en medio de protestas

Automovilismo

Gonzalo Antolín se ilusiona con dar el salto a la Clase 3 del TN en 2026?

Inmaculada Concepción

Así se movió el turismo durante el fin de semana largo en Mendoza y el país

Flexibilización en marcha

Qué cambia con la nueva ley de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno

Posible grooming

¿Qué pasó con la alumna de 14 años que se atrincheró armada en una escuela?

Elecciones 2026

La inesperada alianza entre Cornejo y De Marchi de cara a los comicios de febrero

Tunuyán

Rescataron a los tres montañistas extraviados en el Cerro Punta Negra

Malargüe

Cómo impacta el proyecto Cobre San Romeleo en la agricultura y el desarrollo

Luján de Cuyo

Vuelco en el Corredor del Oeste: cuatro heridos y un auto caído a un canal

Ciiudad de Mendoza

Voto por San Jorge: qué teme el Gobierno para el martes y cómo será el operativo