Guaymallén vuelve a tener Reina de la Vendimia tras un fallo de la Suprema Corte

La Municipalidad restableció la figura de la Reina Departamental de la Vendimia y el tradicional voto cantado, luego de que la Corte declarara inconstitucional la normativa que había cambiado el sistema vendimial.

Guaymallén oficializó la restitución de la Reina Departamental de la Vendimia, en cumplimiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La decisión revierte las modificaciones aplicadas por la gestión anterior, que había reemplazado el título de “Reina” por “Representante”, y devuelve al departamento su estructura tradicional en la fiesta más emblemática de la provincia.

¿Por qué Guaymallén recupera la figura de la Reina de la Vendimia?

La medida responde a un fallo de la Corte emitido en enero de 2023, que declaró inconstitucional la ordenanza 9196 de 2021. Esa normativa había alterado el sistema de votación y el protocolo vendimial. Con el aval judicial, la Comisión Vendimia 2026 ordenó reincorporar el título de “Reina de la Vendimia de Guaymallén”, el retorno del voto cantado y la participación histórica de los distritos.

La fundamentación técnica sostiene que el término “Reina” no refiere a un concurso de belleza, sino a una figura identitaria y representativa que actúa como embajadora cultural, productiva y social de la provincia desde 1936.

¿Qué dijo la Municipalidad sobre el restablecimiento de la tradición?

El intendente Marcos Calvente afirmó que su gestión está cumpliendo con la normativa vigente. Señaló que la resolución de la Corte establece que los municipios no pueden modificar la esencia de la Vendimia, considerada patrimonio cultural intangible de Mendoza. Al devolver la denominación tradicional y el voto cantado, Guaymallén busca recuperar coherencia histórica y fortalecer su identidad departamental.

¿Cuándo será la fiesta departamental de Guaymallén?

La fiesta departamental, titulada Guaymallén de mis amores, se realizará el 19 de diciembre en el Predio de la Virgen, desde las 20.30. El evento comenzará con la bendición de los frutos y continuará con el acto central. El guion fue desarrollado bajo la dirección de Virginia Páez y Héctor Gomina, con textos de Alicia Casares.

¿Cómo será la elección de la nueva Reina de Guaymallén?

El sistema de votación seguirá siendo electrónico a través de la página oficial, habilitado del 15 al 18 de diciembre a las 23.59. Sin embargo, el anuncio de la ganadora volverá al tradicional voto cantado.

Cada representante tendrá un puntaje base y sumará puntos según el porcentaje obtenido en la votación web. La directora de Cultura y Turismo, Carolina Vico, explicó que este mecanismo recupera la emoción y la tradición del momento de la coronación. Los votos impresos estarán certificados y el sistema electrónico mantendrá sus controles auditados con aval de escribanos públicos.

¿Qué otros eventos prepara Guaymallén?

Además de la Vendimia, la Municipalidad organiza el Festival del Camote, que se realizará el 7 y 8 de febrero, con el objetivo de poner en valor las expresiones culturales del departamento.