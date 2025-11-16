Noticias Mendoza

Cultura
Barrio UNIMEV

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

La banda de rock que hizo historia en la Escuela de Rock Mario Mátar regresa con su repertorio renovado y temas inéditos recién grabados.

El próximo viernes 19 de diciembre, el trío de rock mendocino TREN (Tanto Rock Es Necesario) volverá a tocar en vivo en Sumística Bar, ubicado en el Barrio UNIMEV de Guaymallén, en un show que comenzará a las 23:30 horas.

La banda integrada por Gallineto Giménez (bajo y voz), Enzo Compagnucci (batería) y Emiliano Di Césare (guitarra) promete una noche de rock en vivo con su característico sonido de power trio y las nuevas canciones que grabaron recientemente.

El power trio que hizo historia en Mendoza

TREN se convirtió en septiembre de 2025 en la primera banda en tocar en la Escuela de Rock Mario Mátar, en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén. Ese concierto, que había sido reprogramado por la Tormenta de Santa Rosa, marcó un hito tanto para la banda como para la nueva institución educativa musical.

El show en la escuela contó con la participación especial de Jesús Pacheco (guitarra y voz), El Negro Aguirre (armónica) y José Shelta (saxo), y reunió a unas 60 personas que presenciaron el ritual rítmico de aproximadamente hora y media que caracteriza las presentaciones de TREN.

TREN, el power trio de rock mendocino, tocará el 19 de diciembre en Sumística Bar. Entrada con reserva. La banda que sonó primero en la Escuela Mario Mátar.

Nuevas canciones grabadas en La Ollita Records

La agrupación nacida en el Este de Mendoza viene de grabar tres nuevas composiciones en La Ollita Records, el estudio del músico esteño Marcelo Muscolini ubicado en Rivadavia, con el trabajo técnico de Gustavo Velásquez.

Los temas “Brina Lunática”, “Conmovido” y “La Tormenta” fueron registrados con una técnica particular: batería, bajo y segunda guitarra en tiempo real (en vivo), mientras que la primera guitarra, voz y coros se grabaron por separado. Estas canciones formarán parte del repertorio del próximo show en Sumística.

Información práctica para el show

Fecha: Viernes 19 de diciembre de 2024
Lugar: Sumística Bar – Ignacio Molina 221, Barrio UNIMEV, Cllén
Hora: 23:30
Reservas: 2634 755751

El concierto se realizará en uno de los espacios más emblemáticos de la escena del rock mendocino independiente, consolidando a TREN como una de las bandas más activas del circuito local.

La propuesta musical de TREN

Con su nombre que define su filosofía —Tanto Rock Es Necesario—, el trío mendocino ha sabido construir una identidad sonora potente basada en la formación clásica de power trio: bajo, batería y guitarra, sin elementos adicionales que distraigan de la fuerza del rock directo.

La banda, que tiene sus raíces en el Este mendocino, ha tocado en diversos espacios culturales de la provincia y continúa sumando fechas en su agenda de presentaciones en vivo.


