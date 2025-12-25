Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Elbio Bruschi, profesor de una escuela secundaria del Sur provincial, enfrentará un juicio oral y público acusado de grooming contra una alumna de 17 años. La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento.

Elbio Bruschi, docente de 51 años que se desempeñaba en una escuela secundaria de San Rafael y que en 2019 fue distinguido como “maestro ilustre” por el Congreso Nacional, será juzgado en una causa por grooming. La investigación se inició tras una denuncia presentada por una alumna de 17 años y avanzó ahora a la instancia de juicio oral y público.

¿Quién es el docente imputado en la causa?

Bruschi dictaba clases vinculadas a tecnología en la escuela Jorge De la Reta, de San Rafael. En 2019 recibió la distinción de “maestro ilustre”, otorgada por el Senado de la Nación, además de reconocimientos a nivel local.

Desde 2023 quedó incluido en una investigación penal que derivó en la elevación a juicio de la causa.

¿Cómo se originó la investigación judicial?

De acuerdo a la acusación del fiscal Javier Giaroli, entre abril y noviembre de 2023, en el marco de la materia “Sistemas Digitales y Redes”, el docente mantuvo intercambios con una alumna de 17 años que se iniciaron por consultas académicas.

La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones se produjeron comentarios de contenido inapropiado.

¿Qué consta en el expediente?

En la causa se incorporaron más de cien mensajes intercambiados por WhatsApp. La mayoría se relaciona con temas escolares, aunque el expediente incluye algunos mensajes enviados por el docente en noviembre de 2023 que motivaron la denuncia.

¿Cuál fue la postura de la defensa y del fiscal?

El imputado declaró en la causa y sostuvo que los mensajes fueron enviados en tono de broma, sin intención de afectar la integridad de la menor. La defensa solicitó el sobreseimiento, argumentando que el intercambio continuó con normalidad luego de esos mensajes.

El fiscal, en cambio, sostuvo que la alumna mantuvo el contacto por la necesidad de aprobar la materia y que, una vez finalizada la cursada, realizó la denuncia junto a su madre.

¿Qué resolvió la jueza y qué pena se contempla?

La jueza María Laura Vera rechazó el pedido de la defensa y confirmó la elevación a juicio del expediente. En caso de una eventual condena, la pena prevista para el delito de grooming va de 6 meses a 4 años de prisión.

También puedes leer

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Te puede interesar

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Bondi navideño

Navidad en el micro: choferes mendocinos se disfrazaron de Papá Noel y Grinch

Reality polémico

Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por escenas grabadas en su hotel

karting

Bruno Miranda: el niño piloto que brilló en el mundo y prepara su 2026

Vino argentino

Volvió la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva en Mendoza

Diversión nocturna

Controles por Navidad en Mendoza: operativos contra fiestas clandestinas

Premios Olimpia 2025

Julieta Benedetti y Agustín Loser, los mendocinos destacados de la gala

Ciudad de Mendoza

Tras vandalizar el espacio público, aplican una multa millonaria a una mujer

Investigación en curso

Murió un oficial de la Policía de Mendoza tras un accidente vial en Guaymallén

Godoy Cruz

Incendio y explosiones en un local de pirotecnia generaron pánico en Mendoza

Automovilismo

Yacopini está lúcido, respira por sus propios medios y sigue bajo observación

Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza

Plaza Independencia

Más de 45 mil personas disfrutaron de Ciudad Navideña en la Ciudad de Mendoza

Investigación judicial

Así operaba la banda que estafaba y extorsionaba desde las cárceles de Mendoza