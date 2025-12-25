Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Elbio Bruschi, profesor de una escuela secundaria del Sur provincial, enfrentará un juicio oral y público acusado de grooming contra una alumna de 17 años. La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento.

Elbio Bruschi, docente de 51 años que se desempeñaba en una escuela secundaria de San Rafael y que en 2019 fue distinguido como “maestro ilustre” por el Congreso Nacional, será juzgado en una causa por grooming. La investigación se inició tras una denuncia presentada por una alumna de 17 años y avanzó ahora a la instancia de juicio oral y público.

¿Quién es el docente imputado en la causa?

Bruschi dictaba clases vinculadas a tecnología en la escuela Jorge De la Reta, de San Rafael. En 2019 recibió la distinción de “maestro ilustre”, otorgada por el Senado de la Nación, además de reconocimientos a nivel local.

Desde 2023 quedó incluido en una investigación penal que derivó en la elevación a juicio de la causa.

¿Cómo se originó la investigación judicial?

De acuerdo a la acusación del fiscal Javier Giaroli, entre abril y noviembre de 2023, en el marco de la materia “Sistemas Digitales y Redes”, el docente mantuvo intercambios con una alumna de 17 años que se iniciaron por consultas académicas.

La adolescente declaró en cámara Gesell que durante esas interacciones se produjeron comentarios de contenido inapropiado.

¿Qué consta en el expediente?

En la causa se incorporaron más de cien mensajes intercambiados por WhatsApp. La mayoría se relaciona con temas escolares, aunque el expediente incluye algunos mensajes enviados por el docente en noviembre de 2023 que motivaron la denuncia.

¿Cuál fue la postura de la defensa y del fiscal?

El imputado declaró en la causa y sostuvo que los mensajes fueron enviados en tono de broma, sin intención de afectar la integridad de la menor. La defensa solicitó el sobreseimiento, argumentando que el intercambio continuó con normalidad luego de esos mensajes.

El fiscal, en cambio, sostuvo que la alumna mantuvo el contacto por la necesidad de aprobar la materia y que, una vez finalizada la cursada, realizó la denuncia junto a su madre.

¿Qué resolvió la jueza y qué pena se contempla?

La jueza María Laura Vera rechazó el pedido de la defensa y confirmó la elevación a juicio del expediente. En caso de una eventual condena, la pena prevista para el delito de grooming va de 6 meses a 4 años de prisión.