Una niña ingresó a la escuela secundaria a la que asiste con un arma, disparó y se atrincheró en el patio. Afortunadamente, no hubo heridos. Antes de las 15.00 la chica entregó el arma.

Una alumna de segundo año de 14 años ingresó a la escuela secundaria a la que asiste en el departamento de La Paz con un arma y efectuó dos disparos. El caos fue total, pero afortunadamente no hubo heridos. Sin embargo, la joven se atrincheró en el patio con el revólver en la mano. Antes de las 15.00, tras unas cinco horas de tensión, la alumna entregó el arma y la situación tuvo un desenlace sin heridos.

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, pasadas las 9, en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en la calle Maipú en el departamento de La Paz. Rápidamente, todos los alumnos fueron evacuados.

A partir del tiroteo, se hizo presente personal de bomberos y policía. En el lugar ya se encuentran los mediadores que buscan disuadir a la niña para que deje el arma y salga del establecimiento. Sin embargo, la niña efectuó más disparos al ver a los efectivos.

Según detallaron algunos padres de los compañeros de la niña, habría apuntado a uno de los alumnos en la cabeza, y habría declarado que su objetivo era una profesora de historia.

Un padre contó que “salieron todos los niños llorando, era una situación terrible”. Además, extraoficialmente se indicó que la niña que disparó sería hija de un policía que trabaja en la Provincia de San Luis, aunque aún no fue ratificado oficialmente.

En San Martín, casi en simultáneo, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, participaba del acto conmemorativo del Día del Maestro.

En tanto que se utilizó el helicóptero policial para trasladar a un cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ya que la adolescente se encuentra atrincherada en el establecimiento. Se logró sacar a los alumnos y personal, por lo que la alumna está deambulando sola en el lugar mientras las autoridades negocian para que se entregue.

Trascendió que asiste la chica asiste a segundo año en el establecimiento educativo y que es familiar de Fernando Ubieta, el intendente de La Paz. Hasta el momento se sabe que la adolescente le habría quitado el arma al padre (calibre 9mm), quien es comisario retirado de San Luis.

El padre de la adolescente se presentó en la escuela, pero tuvo que ser asistido por personal policial.

Compañeros de la estudiante aseguran que su actitud siempre ha sido solitaria, y que estaba preocupada por sus notas de Matemática. Además, otras alumnas aseguran que la joven era víctima de bullying “por su forma de vestir y porque tenía una uniceja”.

Se confirmó que no hay estudiantes heridos, pero muchos alumnos tuvieron que ser atendidos en el hospital Arturo Illia debido a que presentaron ataques de pánico. Hasta el momento no hay un comunicado oficial del nosocomio sobre el estado actual de los estudiantes.

Al parecer sufría bullying y una profesora la desaprobó

Algunos compañeros de la escuela dijeron que la menor estaba sufriendo acoso en el último tiempo.

Las principales hipótesis que se manejan en el caso de la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza es que la menor sufría bullying en el último tiempo por un presunto video y hasta que una profesora de matemática la desaprobó.

Así lo confirmó Valentino, un compañero de la adolescente, quien contó que conoce a la familia y que en los últimos días había sufrido acoso.

“Era callada, tímida, y dicen que es buena persona”, contó el menor en diálogo con medios locales.

“Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, sumó el joven.

Asimismo, otro compañero agregó que la adolescente pidió por una maestra de matemática, quien la había desaprobado.

“Puse dos mesas y sillas para resguardarme. Escuché cinco disparos”, contó.