Constructoras de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza recorrieron los 33 kilómetros de traza ferroviaria que conectará 7 estaciones del Este. El proyecto generará 450 empleos y beneficiará a 350 mil personas.

El interés por la licitación del Tren de Cercanías del Este superó todas las expectativas del Gobierno de Mendoza. En una extensa recorrida que comenzó en la estación Libertador General San Martín de Junín y finalizó en General Gutiérrez en Maipú, más de una docena de empresas constructoras de cuatro provincias argentinas inspeccionaron in situ la traza ferroviaria para conocer detalles técnicos y despejar dudas antes de presentar sus propuestas para ejecutar esta obra histórica de más de $212 mil millones.

Cuatro provincias argentinas pelean por construir el tren mendocino

“Dado el enorme interés que ha despertado esta obra no solo en Mendoza sino también en otras provincias de la Argentina —como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe—, hemos organizado esta recorrida de obra para canalizar dudas de las empresas y para mostrar esta gran obra ya que estamos próximos a abrir los sobres y tenemos toda la ilusión de poder iniciar los trabajos en el mediano plazo”, expresó Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, durante la inspección.

La convocatoria evidencia que el proyecto trascendió las fronteras provinciales y se posiciona como una de las inversiones en infraestructura de transporte más importantes del interior del país.

Gobierno extendió plazos para garantizar mejores ofertas

Ante la magnitud del interés demostrado, el Gobierno provincial decidió extender el plazo de presentación de ofertas a pedido de las propias empresas interesadas. La medida busca garantizar que todas puedan presentar propuestas sólidas y competitivas, fortaleciendo así la calidad y transparencia del proceso licitatorio.

Esta decisión demuestra la voluntad oficial de priorizar la excelencia técnica sobre la premura administrativa, un enfoque que las constructoras valoraron positivamente durante la recorrida.

33 kilómetros y 7 estaciones: el proyecto que transformará el Este

El Tren de Cercanías del Este contempla la renovación integral de 33 kilómetros de vía entre las estaciones Gutiérrez (Maipú) y Libertador General San Martín (Junín), con paradas intermedias estratégicamente ubicadas en:

Coquimbito

General Ortega

Rodeo del Medio

Fray Luis Beltrán

Barcala

Palmira

Se trata de una obra estratégica para modernizar la movilidad del área Este del Gran Mendoza, mejorar la conectividad interdepartamental y ofrecer una alternativa de transporte sustentable para más de 350 mil personas que viven y trabajan en la zona.

Dos contratos en uno: construcción y operación

El llamado a licitación comprende dos rubros principales que serán adjudicados de manera integral:

1. Infraestructura ferroviaria

Renovación completa de vías

Construcción y modernización de estaciones

Señalización y sistemas de seguridad

Pasos a nivel seguros

2. Operación y mantenimiento

Gestión del servicio ferroviario de pasajeros

Mantenimiento preventivo y correctivo

Administración de estaciones

Atención al usuario

Esta modalidad de contratación garantiza que la empresa adjudicataria tenga responsabilidad integral sobre la calidad de la construcción y la posterior prestación del servicio.

$212 mil millones y 450 empleos: el impacto económico

La inversión prevista para el proyecto alcanza los $212.886.714.451,63, convirtiéndose en una de las obras públicas más importantes de la historia reciente de Mendoza.

El impacto laboral será significativo:

Más de 150 empleos directos durante la etapa de construcción

durante la etapa de construcción 300 empleos indirectos vinculados a la cadena de valor

vinculados a la cadena de valor Empleos permanentes para la operación del servicio una vez inaugurado

Transporte sustentable para 350 mil mendocinos

El principal beneficio del proyecto será la mejora en la calidad de vida de más de 350 mil personas que habitan el área Este del Gran Mendoza. El tren ofrecerá:

Alternativa de transporte rápida y económica

Reducción de tiempos de viaje entre departamentos

Menor congestión vehicular en rutas y accesos

Disminución de la huella de carbono del transporte

Conexión directa entre zonas productivas y residenciales

Apertura de sobres: el paso definitivo está cerca

Con la recorrida de obra completada y las consultas técnicas resueltas, el proceso licitatorio ingresa en su etapa final. La apertura de sobres se realizará en las próximas semanas, momento en el cual se conocerán las ofertas económicas y técnicas de las empresas participantes.

“Tenemos toda la ilusión de poder iniciar los trabajos en el mediano plazo”, anticipó Badui, dejando entrever que el cronograma oficial apunta a un inicio de obra antes de fin de año.

Transparencia y competitividad: las claves del proceso

La gran cantidad de empresas interesadas y la diversidad geográfica de las participantes garantizan un proceso competitivo que beneficiará al Estado provincial en términos de calidad y precio.

La decisión de extender plazos, sumar recorridas presenciales y mantener canales abiertos de consulta técnica refuerza el compromiso oficial con un proceso transparente y profesional que resista cualquier cuestionamiento.

El tren que Mendoza esperó décadas

El Tren de Cercanías del Este representa la reactivación de una infraestructura ferroviaria que estuvo abandonada durante décadas. Su puesta en funcionamiento marcará un antes y después en la movilidad del Gran Mendoza, consolidando al Este como un polo de desarrollo integrado con alternativas de transporte del siglo XXI.

La competencia entre empresas de cuatro provincias argentinas por ejecutar esta obra demuestra que el proyecto no solo es viable técnicamente, sino que resulta atractivo para el sector privado constructor, un indicador clave de su solidez y proyección a futuro.