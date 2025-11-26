Qué dice el parte médico de las niñas mendocinas internadas en Chile

Las dos niñas, de 10 y 11 años, permanecen internadas en el Hospital San Camilo luego del choque frontal que dejó tres muertos, entre ellos sus abuelos. Ambas están en terapia intensiva y hemodinámicamente estables.

Este miércoles se conoció el parte médico oficial de las dos niñas mendocinas que resultaron heridas en el grave accidente ocurrido en la autopista Los Andes, en Chile, donde murieron sus abuelos y un tercer conductor. Las menores, de 10 y 11 años, continúan internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Camilo y presentan un estado estable.

¿Cuál es el estado de salud de las niñas internadas?

Las niñas se encuentran hemodinámicamente estables.

Una de ellas presenta fracturas en ambos brazos y permanece en observación.

La otra atraviesa distintas complicaciones que no fueron detalladas, aunque su condición también es estable según el reporte médico oficial.

¿Cómo ocurrió el accidente en Chile?

El siniestro tuvo lugar el martes en la autopista Los Andes, en la región de Valparaíso.

La familia mendocina, oriunda de Maipú, viajaba en un Fiat Cronos y había ingresado hacía pocas horas a Chile cuando ocurrió el choque frontal.

¿Qué provocó la colisión?

Según medios chilenos, el conductor del Cronos habría intentado sobrepasar otro vehículo en una zona con camanchaca (niebla costera), lo que redujo drásticamente la visibilidad.

En ese contexto, impactó de frente contra una camioneta.

¿Quiénes fueron las víctimas fatales?

En el lugar murieron:

Víctor Hugo Venturín , 65 años

, 65 años Elsa Torres , 64 años (abuelos de las niñas)

, 64 años (abuelos de las niñas) El conductor brasileño, radicado en Chile, que manejaba la camioneta involucrada

Las niñas fueron trasladadas de urgencia al hospital pediátrico, donde permanecen bajo cuidados intensivos.