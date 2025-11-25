Se conocieron las identidades de las tres víctimas del accidente fatal en Chile

Confirmaron quiénes eran las personas que murieron en la violenta colisión frontal ocurrida este martes en la autopista Los Andes, cerca de San Felipe. Entre ellas, un matrimonio mendocino que viajaba con sus nietos.

Las autoridades de Chile confirmaron este martes las identidades de las tres personas que murieron en la violenta colisión frontal registrada a primera hora en la autopista Los Andes, en las inmediaciones de San Felipe. Entre las víctimas se encuentra un matrimonio oriundo de Mendoza que viajaba junto a dos niños.

¿Quiénes eran las víctimas mendocinas del accidente en Chile?

Las víctimas argentinas fueron identificadas como Víctor Venturin, de 65 años, y Elsa Torres, de 64. El matrimonio, domiciliado en Mendoza, viajaba en un Fiat Cronos que había ingresado a Chile horas antes por el Complejo Los Libertadores. Venturin conducía el vehículo y Torres ocupaba el asiento del acompañante. Ambos murieron en el lugar debido a la violencia del impacto.

Elsa Mónica Torres y su marido Víctor Venturin son los mendocinos que murieron en un accidente en Chile.

¿Quién era la tercera persona fallecida en la colisión?

La tercera víctima fatal es Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, conductor del vehículo chileno involucrado. Cruz de Oliveira, de nacionalidad brasileña y residente en Chile desde hace años, trabajaba como profesional de la salud en el Hospital San Francisco de Llay Llay. También perdió la vida en el acto.

¿Cómo se encuentran los niños que sobrevivieron al choque?

En el automóvil argentino viajaban dos menores de 13 y 11 años, quienes serían nietos del matrimonio mendocino. Ambos resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a centros de salud de la zona. Uno fue derivado al hospital San Camilo de San Felipe y el otro al hospital San Juan de Dios de Los Andes.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

La SIAT de Carabineros investiga las causas del siniestro. De manera preliminar, se determinó que uno de los vehículos habría sobrepasado el eje central de la calzada, provocando la colisión frontal. Además, la neblina registrada a esa hora en la autopista podría haber sido un factor determinante.

¿Cómo avanzan las pericias y el operativo en la zona?

Bomberos de San Felipe, SAMU Aconcagua y Carabineros trabajaron en el lugar desde las primeras horas de la mañana. El tránsito permanece interrumpido mientras se realizan los peritajes y el Servicio Médico Legal retira los cuerpos y los vehículos implicados.