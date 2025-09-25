Noticias Mendoza

Argentina
Chicas descuartizadas

El triple crimen fue transmitido por Instagram a un grupo privado

Así lo aseguró este miércoles el ministro de Seguridad bonaerense, quien indicó que la transmisión habría sido vista por al menos 45 personas y que podría tratarse de un “mensaje de disciplinamiento”.

El brutal asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela fue transmitido en vivo por Instagram a un grupo privado de unas 45 personas, según confirmó este miércoles el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Las víctimas, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fueron halladas sin vida en una vivienda de esa localidad. Aunque las causas del crimen siguen bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, el video habría mostrado la tortura de las jóvenes antes del asesinato. En declaraciones a Todo Noticias,  Alonso señaló que durante la transmisión, uno de los agresores decía en voz alta: “Esto le pasa al que me roba droga”, en lo que se interpreta como un mensaje interno dentro de la organización. Además, el ministro informó que uno de los detenidos habría confesado haber participado en la difusión del video a través de redes sociales.

 Por el momento, frente a lo sucedido, son cuatro las personas arrestadas. Entre ellos Miguel Ángel Villanueva Silva, un ciudadano peruano, y tres argentinos: Iara Daniela Ibarra, Andrés Maximiliano Parra y Magalí Celeste González Guerrero.  La investigación sigue avanzando y, según las hipótesis que toman fuerza, el crimen habría sido un “acto de disciplinamiento” dirigido no solo a las víctimas, sino también a otros integrantes de la organización.

Otra de las líneas que analiza la Justicia es si las jóvenes fueron engañadas: se sospecha que habrían sido invitadas a participar de un supuesto evento y luego llevadas a la casa de Florencio Varela, donde finalmente fueron asesinadas. 

La investigación continúa enfocada en esclarecer cómo fue el vínculo entre las víctimas y los agresores, mientras las fuerzas de seguridad intensifican los operativos para dar con los responsables que aún no fueron detenidos.

