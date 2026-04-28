«El Tejo nos une» reunió a más de 200 personas mayores

La tercera edición reunió a una multitud de personas mayores en una jornada colmada de juego, integración y actividades recreativas que fortalecen el bienestar y los vínculos comunitarios.

La Municipalidad de Godoy Cruz llevó adelante una nueva edición del Encuentro “El Tejo Nos Une”. Se trata de una iniciativa que año tras año crece y en esta oportunidad convocó a más de 200 personas mayores del departamento.

Así, la jornada llevó a cabo este viernes, de 9 a 17, en el Parque Estación Benegas. Cabe destacar, que estuvo marcada por la camaradería, la alegría y el compañerismo.

Un espacio para compartir y fortalecer lazos

La actividad reunió a personas mayores que practican tejo de manera regular en distintos puntos del departamento. Con categorías femenina, masculina y mixta, el encuentro se desarrolló en un clima recreativo. Aquí, el principal objetivo fue fomentar la integración y profundizar los vínculos de amistad entre los participantes.

Por otra parte, en simultáneo, la jornada se enriqueció con más propuestas para todos los gustos. Por lo que, se pudo disfrutar de clases abiertas de folclore y de gimnasia preventiva, que invitaron a los presentes a moverse, aprender y disfrutar en comunidad.

En esta oportunidad, participaron representantes de los Centros de Jubilados 9 de Abril, , Clotilde Jacarandá, Nace una Estrella, 29 de Enero, Rosas de Otoño, Eterna Juventud y Segunda Juventud. También se sumaron los grupos de la plaza Juan de Dios Videla, Centro de Actividades para Personas Mayores (CAPeM) y Club Amigos del Tejo.

Promoción del bienestar en las personas mayores

Desde la Dirección de Políticas Inclusivas, a través de la División Personas Mayores, se impulsan propuestas físicas y recreativas que promueven una vida activa y saludable. Estas iniciativas se desarrollan tanto en Centros de Jubilados como en distintos espacios municipales.

En ese marco, el CAPeM ofrece una amplia variedad de actividades pensadas especialmente para este grupo etario, entre ellas gimnasia preventiva, yoga, pilates, tejo, sapo, tenis de mesa, truco, ajedrez y estimulación cognitiva.

Además, se brindan talleres artísticos como teatro, folclore, coro y pintura.

Por lo tanto, quienes deseen obtener más información sobre las propuestas pueden comunicarse de lunes a viernes, de 9 a 15, al 4133239.

Resultados del encuentro

Finalmente, el encuentro tuvo su momento de reconocimiento para quienes se destacaron en las distintas categorías:

Categoría Femenina

1° puesto: Julia Carmona y Graciela Zalazar (Amigos por Tejo).

2° puesto: Teresa Carrizo y Liliana Icazatti (Centro de Jubilados Rosas de Otoño).

Categoría Masculina

1° puesto: José Pérez y Carlos Jofré (CAPeM).

2° puesto: Manuel Berríos y José Berríos (Amigos por el Tejo).

Categoría Tríos

1° puesto: Mariela Cornejo, Carlos Cornejo y Hugo Espedaleti (Amigos por Tejo).

2° puesto: Santos Belarde, Juan Lara y Margarita Andrada (CAPeM).

Con una gran convocatoria y un espíritu participativo, “El Tejo Nos Une” reafirma su valor como política pública que promueve el encuentro, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores, fortaleciendo el tejido social del departamento.