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Gran carrera

El Campeonato Enduro FIM en Mendoza vivió una gran II fecha

La asociación civil PREA organizadora del Campeonato Enduro FIM y La federación Mendocina de Motociclismo deportivo FEMEMOD Fiscalizadora del evento , informan que se desarrolló con total éxito la segunda fecha del certamen en la provincia de Mendoza, teniendo como escenarios principales la zona del Dique Frías y Papagayos.

El evento contó con una destacada participación de 163 pilotos, abarcando desde categorías infantiles, juveniles y adultos, lo que reafirma el crecimiento sostenido de la disciplina y el gran interés que genera en toda la región. El epicentro de la competencia se ubicó en el Parque General San Martín, específicamente en la rotonda La Cascada, desde donde se coordinó toda la logística del evento.

Desde la organización queremos expresar un especial agradecimiento a la Dirección de Ecoparque, en la persona de su director Ignacio Haudet, por los permisos otorgados y la colaboración brindada para el desarrollo de la competencia. Asimismo, destacamos el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, a través del director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, y el apoyo fundamental de la Municipalidad de Las Heras. También agradecemos al área de Vialidad e Hidráulica, Guardia Urbana Municipal GUM, Unidad Motorizada de Acción Rápida UMAR, familia Girotti quienes hicieron posible la obtención de los permisos necesarios para garantizar el correcto desarrollo del evento.

El campeonato continúa consolidándose con un notable crecimiento, tanto en convocatoria de pilotos como en la participación de equipos, marcas y público en general, posicionándose como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo regional.

Clasificaciones

 SENIOR A

1. Tumbarello Tomás

2. Cuoghi Gino

3. Tumbarello Franco

4. Digiambatista Renzo

5. Martínez Juan Cruz

 SENIOR B

1. Pérez Matías

2. Castillo Martín

3. Polo Marcos

4. Rey Sergio

5. Pomenich Sebastián

 JUNIOR A

1. González Ezequiel

2. Sánchez Santino

3. Roda Manuel

4. López Matías

5. Ruggeri Maximiliano

 MASTERS A

1. Martínez Juan

2. Maldonado Cristian

3. Patti Robertino

4. Mateo Sebastián

5. García Cristian

 JUNIOR B

1. Salim Felipe

2. Ortega Agustín

3. Appiolaza Álvaro

4. Martín Mariano

5. Belsuca Sebastián

 MASTERS B

1. De Angeli Pablo

2. Juliani Pablo

3. Digiambatista Mauricio

4. Navarro Ariel

5. Martínez Pablo

 MASTERS C

1. Carrasco Liber

2. Borra Walter

3. López Pedro

4. Caride Ariel

5. Jofré José

 MASTERS D

1. Godoy Gustavo

2. Calveloi Gabriel

3. Mariano Marco

4. Montiveros Carlos

5. Abraham Fernando

 MASTERS E

1. Peña Raúl

2. Buchin Enrique

3. Sabatino Carlos

 MASTERS PRINCIPIANTES

1. Talabera Martín

2. Valdivia Emanuel

3. Lombino Emanuel

4. Marchetti Alejandro

5. Mammana Diego

 PROMOCIONAL

1. Roiz Pedro

2. Sánchez Álvaro

3. Vélez Juan Francisco

4. Rubino Franco

5. Zalazar Tiago

 ENDURO SPORT

1. Giorlando Matías

2. Villegas Javier

3. Rodríguez Rodrigo

4. Miliuchas Lucas

5. Gallardo Leandro

 DAMAS OPEN

1. Forti Agostina

2. Di Murro Carla

3. Griffa Valeria

 85 CC

1. Fenias Benicio

2. Roiz Francisco

3. Lomoro Francisco

4. Serpa Fermín

5. Salim Juanfri

 65 CC

1. Orceto Valentino

2. Pelegrina Francis

3. Arenas Theo

4. Ríos Bautista

5. Abraham Juan Bautista

 50 CC

Giovanni Forti

Emilia Ganem

Alfonso Inzirillo

Por último, extendemos un profundo agradecimiento a todos los pilotos que participaron junto a sus familias, quienes son el pilar fundamental de este campeonato.

Gentileza: Alejandro Baidal

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