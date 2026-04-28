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Histórico: la gimnasta Delfina Estoco busca un lugar en el Mundial

El proceso de selección incluyó una rigurosa concentración de preselección con diez gimnastas, cinco de ellas pre-convocadas y otras cinco que debieron superar un control inicial. Delfina logró el segundo lugar en este control, asegurando su participación en la concentración.

La gimnasta de 18 años, Delfina Estoco, del gimnasio Akro’s de Mendoza, y representante de la Federación Mendocina de Gimnasia Artística,  fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística que se celebrará en Río de Janeiro del 18 al 21 de junio. Este evento es clasificatorio para el Campeonato Mundial de este año, donde los primeros cinco equipos obtendrán un pase directo para estar en Róterdam, Países Bajos, del 17 al 25 de octubre de 2026.

Cabe destacar, que el proceso de selección incluyó una rigurosa concentración de preselección con diez gimnastas, cinco de ellas pre-convocadas y otras cinco que debieron superar un control inicial. Delfina logró el segundo lugar en este control, asegurando su participación en la concentración.

Tras una semana de intensos entrenamientos y dos días de evaluaciones con jueces, Delfina fue seleccionada para integrar el equipo junto a Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Meline Mesropian y Julieta Lucas.

Delfina, secundada por su entrenadora Agustina Álvarez Soler, entrena en el Gimnasio Akro’s desde los 6 años y ha contado con el apoyo de la Federación Mendocina de Gimnasia Artística para participar en estos procesos. Su derrotero incluye excelentes participaciones en torneos provinciales, nacionales e internacionales.  Recientemente, compitió en el Torneo Luxemburgo Open en abril, donde llegó a la final en la disciplina de paralelas.

«Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Aunque trabajé muchísimo para esto, nunca me imaginé que iba a llegar este resultado. Fueron muchos días de esfuerzo, y hoy todo eso valió la pena. Esto me motiva un montón a seguir, a no bajar los brazos y a confiar más en mí», comentó Delfina.

La participación de Delfina en este Campeonato Panamericano supone un hecho histórico para Mendoza en la práctica de este deporte, ya que es la primera vez que la provincia  tiene una gimnasta clasificada a una selección mayor y a una selección panamericana.

Gentileza: Esteban Pérez D’Acuña

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